Der Gegner von Türkgücü Königsbrunn hat es in sich

Im ersten Spiel nach der Winterpause hat Türkgücü Königsbrunn mit dem TV Erkheim einen schweren Gegner. Zumal wichtige Spieler ausfallen.

Von Hieronymus Schneider

Nach vier Vorbereitungsspielen, von denen keines verloren wurde, wird es am Sonntag Ernst für den Tabellenzweiten der Fußball Bezirksliga Süd. Für den Aufsteiger Türkgücü Königsbrunn geht es darum, die hervorragende Herbstrunde zu bestätigen und sich möglichst weit oben zu behaupten.

Das letzte Testspiel gegen den BC Rinnenthal aus der Kreisliga Ost wurde sicher mit 3:0 gewonnen. Dabei konnte Spielertrainer Ajet Abazi noch einmal alle zur Verfügung stehenden Spieler testen. Die Vorbereitungsphase lief nicht ganz nach seinen Wünschen, weil Stammspieler wie Oguzhan Karaduman und Kerem Cakin berufsbedingt erst beim letzten Testspiel dabei sein konnten. Zudem plagen sich etliche Spieler mit Erkältungen herum. Am Härtesten treffen ihn aber die mehrwöchigen Ausfälle seiner Führungsspieler Burak Tok und Michael Döhner. Co-Trainer Tok kommt nach einer Untersuchung seines lädierten Sprunggelenks zwar um eine Operation herum, muss aber eine Manschette tragen. Auch für den Abwehrchef Michael Döhner ist wegen einer Adduktorenzerrung in Einsatz in weite Ferne gerückt. Torwart René Bissinger hat sich beim Fitnesstraining die Schulter ausgekugelt und dürfte somit auch beim ersten Punktspiel fehlen. Noch fünf Spiele gesperrt ist der bisher erfolgreichste Torschütze Murat Civek nach seiner roten Karte im Spiel gegen den VfL Kaufering.

Abazi: Wir haben einen großen Kader

Trotz des Ausfalls dieser Spieler auf den Schlüsselpositionen will Abazi nicht jammern. „Wir haben einen großen Kader und auch unsere Ersatzspieler haben Bezirksliganiveau“, sagt der Königsbrunner Spielertrainer, der auch die drei Neuzugänge Ibrahim Tonar, Kaan Dogan und Nelson Wongo schon gut in die Mannschaft integrieren konnte. „Wegen der großen Auswahl wird es schwierig, die richtige Mischung aufzustellen“, sagt Abazi, der seine Elf selbst als Chef auf dem Platz führen will.

An den Gegner TV Erkheim haben die Königsbrunner keine guten Erinnerungen. Denn beim Hinspiel Ende August gab es dort mit 0:2 die erste der beiden Niederlagen dieser Saison. Die Erkheimer haben bei einem Spiel weniger sieben Punkte Rückstand zum SV Türkgücü und belegen derzeit den vierten Platz. Sie könnten also bei einem Sieg in Königsbrunn durchaus noch im Kampf um die beiden Aufstiegsplätze mitmischen. In der Vorbereitung hat das Team von Trainer Michael Dreyer vier Spiele verloren und zwei gewonnen. Mit Fabian Krogler und Stefan Oswald verfügen die Unterallgäuer über ein gefährliches Stürmerduo, denn beide haben je 14 Tore in dieser Saison erzielt und stehen damit in der Torjägerliste auf Platz zwei und drei. Da wird auf die Türkgücü-Abwehr Schwerstarbeit zukommen.

Die Partie findet am Sonntag um 15 Uhr sehr wahrscheinlich auf dem Kunstrasenplatz hinter dem Hans-Wenninger-Stadion statt.

