Der Kampf um die Punkte kann beginnen

Lang ist’s her: Am 24. November 2019 wurde die bisher letzte Partie in der Kreisklasse mit Walkertshofen gegen Langenneufnach bestritten. Nun dürfen die Kicker endlich wieder dem runden Leder nachjagen.

Zum Wiederbeginn stehen einige heiße Partien an

Von Marcus Angele

In der Kreisklasse Augsburg Süd rollt der Ball wieder. In dieser verlängerten Winterpause gab es auch einige Veränderungen auf den Trainerbänken. Die Devise dürfte für den ersten Punktspieltag von Franz Beckenbauer höchstpersönlich kommen: „Geht’s raus und spielt’s Fußball“.

Keine leichte Aufgabe hat die SpVgg Langenneufnach mit ihrem neuen Trainer Sepp Schlögel bereits am Samstag in Hiltenfingen. Die Hiltenfinger landeten mit dem Ex-Bayernliga-Duo Janis Danke und Andreas Rucht einen echten Coup und hat damit gute Chancen, dem Topduo Königsbrunn und Inningen auf die Pelle zu rücken. Für Sepp Schlögel ist es eher eine ungeplante Rückkehr in die Kreisklasse noch in der selben Saison. Nachdem das Engagement in Großaitingen zur Winterpause scheiterte, hat er nun schon im Sommer Jürgen Streit abgelöst, der zum FC Loppenhausen wechselte. Wegen der guten Verstärkung wäre allerdings alles andere als ein Sieg für Hiltenfingen eine Überraschung.

Ein ebenso vom Papier her lösbares Auftaktspiel bekommt der Tabellenführer TSV Königsbrunn mit dem Tabellenletzten Großaitingen serviert. Für das junge Missenhardt-Team geht es nun darum, wieder an die Leistungen aus der Vorrunde anzuknüpfen und den herausgearbeiteten Vorsprung an der Spitze über die Ziellinie für den Aufstieg zu bringen.

Dagegen bietet sich für Kellerkind Walkertshofen in Untermeitingen gleich eine Chance, um wieder Anschluss an das Mittelfeld zu finden. Das Staudenteam hat nur einen beziehungsweise zwei Punkte Rückstand auf Langenneufnach und Fischach. Untermeitingen steht relativ sicher im unteren Tabellenmittelfeld und kann dagegen beruhigt aufspielen. Tendenziell ist mit einem Unentschieden zu rechnen.

Für den FC Kleinaitingen war die lange Pause vielleicht gar nicht so schlecht, um das Großlazarett, das zum Ende der Vorrunde bestand, wieder etwas zu lichten. Das Team von Trainer Michael Imburgia hat mit dem Tabellennachbarn und sehr heimstarken SV Margertshausen eine dicke Auswärtshürde zu nehmen.

Mit einem neuen Trainerduo geht auch der SV Schwabegg in die weitere Saison. Der bisherige Coach Michael Hanwalter übergab aus beruflichen Gründen an Bernd Deschler und Peter Ziegler. „Michael hätte die Saison bis zum Sommer gerne noch zu Ende gespielt. Aber durch die Coronapause war dies nicht mehr möglich. Daher suchte der Verein bis zum Saisonende eine interne Lösung mit Peter und mir. Unser Ziel ist es, die Saison motiviert und ordentlich abzuschließen. Ein guter Teamspirit ist auf jeden Fall vorhanden“, sagt Bernd Deschler. Ein echter Leistungstest ist da dann gleich einmal der FSV Wehringen, der sich punktgleich mit dem SVS in der Tabellenmitte befindet und sich in den Testspielen gut präsentierte.

Mit einem Derbykracher beginnt der Tabellenvierte Ustersbach gegen den Ortsnachbar aus Fischach. Während Ustersbach noch mit einem Auge sogar in Richtung Relegation schielen darf, muss Fischach schon mit zwei Augen in Richtung Abstiegskampf blicken. Doch wenn bei den arg verletzungsgeplagten Fischachern nach der langen Pause wieder alle Stammkräfte fit sind, könnte die Truppe um Spielertrainer und Goalgetter Dominik Bröll durchaus etwas Unruhe bei den gegnerischen Mannschaften verursachen und sich bald aus dem Tabellenunterhaus verabschieden.

