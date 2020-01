12:35 Uhr

Der Modus

Vom Auf- bis zum Abstieg ist für den EHC Königsbrunn in der kommenden Runde noch alles drin. Dabei spielen die Bayernliga-Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 13 gegeneinander. In den Pre-Playoffs (best of 3) treffen dann die zwei besten Teams dieser Runde auf die Plätze 7 und 8 der oberen Zwischenrunde (Verzahnungsrunde). Die Sieger nehmen an den Play-Offs teil und spielen mit den ersten sechs Mannschaften aus der Verzahnungsrunde um den Aufstieg in die Oberliga. Die Playoff-Finalisten sind für die Oberliga qualifiziert. Die letzten beiden Teams der unteren Zwischenrunde ermitteln in den Play-Downs (best of 5) den Absteiger in die Landesliga. (SZ)

