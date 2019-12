vor 37 Min.

Der Nachwuchs darf jubeln

Wie die Schwabmünchner D-Jugend Norwegen zum Weltmeister macht

Schwabmünchen Im Rahmen der Frauen-Weltmeisterschaft in Japan veranstaltete der Bayerische Handball Verband eine Mini-WM für weibliche D-Jugend-Mannschaften in Bayern. Auch die Mädchen vom TSV Schwabmünchen nahmen teil und vertraten die Farben Norwegens.

Nachdem sich die Mädels als Team Norwegen Anfang November in Simbach souverän und ohne Punktverlust für das Halbfinale Mini-WM qualifiziert hatte, stand Anfang Dezember die langersehnte Endrunde in Gunzenhausen an. Um einen passenden Rahmen für die jungen WM-Spielerinnen zu bilden, hatte man sich in Absprache mit allen Beteiligten für ein Final Four entschieden. Dementsprechend reisten vier Mannschaften mit Eltern und Fans ins Altmühltal, um dort den Weltmeister zu ermitteln. Natürlich durften auch passenden Nationaltrikots sowie -fahnen nicht fehlen und das Abspielen der Nationalhymnen vor dem Spiel sorgte für zusätzliches für WM-Feeling.

Die Norwegerinnen trafen im zweiten Halbfinale des Tages auf Argentinien, das durch die Mädels der TG Höchberg vertreten wurde. Trotz großer Aufregung zeigte unser Team mit einem niemals gefährdeten 23:8 Erfolg eine souveräne Partie. Alle mitgereisten Mädchen bekamen vor der tollen Kulisse Einsatzzeiten und trugen so ihren Teil zum Einzug ins WM-Finale bei. Nachdem sich die TG Höchberg im kleinen Finale gegen die Gastgeberinnen aus Gunzenhausen (Team Schweden) Platz 3 gesichert hatte, stand dann endlich das WM-Finale an, dem unsere Mädchen so lange entgegengefiebert hatten.

Mit dem TSV Haar (Team Montenegro) traf man im Endspiel auf einen bekannten Gegner aus der Hauptrunde. Es entwickelte sich wie erwartet eine hart umkämpfte Begegnung, in der die Schwabmünchner Mädels immer wieder in Führung gehen konnte. Die körperlich überlegenen Gegnerinnen gaben jedoch nie auf und fighteten sich immer wieder heran. So stand nach der offiziellen Spielzeit ein 12:12 an der Anzeigetafel und ein 7m-Werfen musste die Entscheidung über Sieg und Titel bringen. Nach fünf Schützen pro Team und ganz viele Emotionen auf dem Spielfeld und auf der Tribüne konnten die Gelb-Blauen dieses letztlich mit 4:3 für sich entscheiden und sich den Weltmeister-Titel sichern.

Glücklich feierten die Schwabmünchnerinnen ihren Sieg und konnten bei der anschließenden Siegerehrung Pokal und Medaillen von Weltmeister Dominik Klein und Ex-Nationalspielerin Isabell Klein entgegennehmen. Für alle Beteiligten eine supertolle Aktion und eine riesige Leistung unseres Teams - „Erinnerungen für´s Leben“ eben!

