Der Rekordsieger demonstriert seine Stärke

Für die Endrunde des Landkreispokals qualifiziert sich neben etablierten Teams wie der Mannschaft des Ex-Bundesligisten Singold Großaitingen mit Gessertshausen auch ein echter Neuling. Der Titelverteidiger ist nicht dabei

Von Manfred Stahl

Noch knapp zwei Wochen dauert es, bis das 26. Finalturnier des Landkreispokals der Sportschützen in Großaitingen über die Bühne geht. Acht Vereine aus allen Teilen des Landkreises Augsburg kämpfen dann im sogenannten K.-o.-System um Gewinn des prestigeträchtigen Titels des Landkreispokalsiegers 2019. Eines steht bereits jetzt fest: Der Vorjahressieger Tell Tronetshofen/Willmatshofen kann seinen Titel nicht verteidigen, denn er schied bereits in der 2. Runde im Duell mit dem Rekordsieger Singold Großaitingen aus.

In der 3. Runde wurden nun die acht Teilnehmer am diesjährigen Finalturnier ermittelt, das am Samstag, 11. Mai, ab 16.30 Uhr in Großaitingen stattfindet. Das Feld für das Finalturnier ist gut „gemischt“, denn neben etablierten Teams wie dem Rekordsieger Singold Großaitingen, der beim 2325:2207-Erfolg in Oberschöneberg seine Stärke demonstrierte, hat sich unter anderem mit der SG 1880 Gessertshausen auch ein echter Neuling qualifiziert.

Ein Überblick über die Begegnungen der 3. Runde, in der sich die jeweiligen Sieger für das Finalturnier qualifiziert haben:

SV Rothtal Horgau – SV Singoldtaler Schwabmühlhausen 2246:2219 Ringe. – Nachdem die beiden Teams in der 2. Runde mit 2261 und 2262 Ringen fast exakt das gleiche Ergebnis erzielt hatten, war ein spannendes Duell zu erwarten. Es kam jedoch anders, denn in einer Begegnung, in der beide Teams deutlich unter ihren Möglichkeiten blieben, setzte sich der schwäbische Bezirksoberligist gegen den nicht in Bestbesetzung angetretenen oberbayrischen Bezirksligisten unerwartet klar durch. Die besten Einzelergebnisse erzielten die beiden Schwabmühlhauser, Andreas Kramer und Rudolf Kramer (beide 381 Ringe), sowie der Horgauer Michael Renner (379 Ringe).

SG 1898 Klosterlechfeld – SV Stadtbergen 2280:2282 Ringe. – Ganz bitter verlief das Match zwischen dem Schwabenliga-Absteiger Klosterlechfeld und dem Bezirksligameister Stadtbergen für die nur mit sieben (statt acht möglichen) Schützen angetretenen Klosterlechfelder, denn in der Endabrechnung des hochklassigen Duelles fehlten ihnen drei Ringe zum Sieg. Entscheidend war das Ergebnis des sechsten gewerteten Schützen, denn hier fehlten den Klosterfeldern mit 368:374 Ringen sechs Zähler. Die Topergebnisse erzielten bei Klosterlechfeld Torsten Paulo (388 Ringe), Christian Masur (383) und Max Wamser (382), sowie bei Stadtbergen Arris-Caius Erhardt (386), Daniela Sykora (384) und Guntram Kiederle (381).

Edelweiß Grünenbaindt – SG 1880 Gessertshausen 2178:2207 Ringe. – Ein Duell zwischen zwei Vereinen, die sich noch nie für die Endrunde im Landkreispokal qualifiziert hatten, ging in Grünenbaindt ganz im Westen des Landkreises über die Bühne.

Nach spannendem Wettkampf setzten sich die Gäste aus Gessertshausen durch, für die Stefan Sohr (376 Ringe), Lea Lederle (375) und Fabian Kuhn (373) die besten Ergebnisse erzielten. Bester Einzelschütze bei Grünenbaindt war Thomas Rolle (377 Ringe).

SV Reischenau Oberschöneberg – Singold Großaitingen 2207:2325 Ringe. – Erwartungsgemäß auf völlig verlorenem Posten stand der Gauoberligist Oberschöneberg gegen den inzwischen in der Bayernliga schießenden Ex-Bundesligisten Singold Großaitingen, bei dem Dominik Mayer (394 Ringe), Barbara Bleicher (389) und Michael Holzmann (388) die herausragenden Einzelschützen waren. Die Oberschöneberger, bei denen Bernd Seibold mit 375 Ringen das beste Ergebnis erzielte, hatten dem wenig entgegenzusetzen.

Buschelbergschützen Aretsried – SV Frisch-Auf Mittelneufnach 2269:2280 Ringe. – Ein hochklassiges Match lieferten sich der Bezirksoberliga-Absteiger Aretsried und der Bezirksligist Mittelneufnach. Elf Ringe Differenz gaben am Ende den Ausschlag über den Einzug in das Finalturnier, den die Mittelneufnacher ganz erheblich ihrer Topschützin Michaela Kögel zu verdanken hatten. Mit 396 von 400 möglichen Ringen bot sie eine herausragende Leistung und zeigte, dass sie noch immer zu den besten Schützen der Region zählt. Eine Topleistung zeigten auch die Aretsriederin Martina Ringler (389 Ringe) und ihr in Konradshofen wohnender Bruder Michael Ringler (381 Ringe). Am Ende war die Mannschaftsleistung der Mittelneufnacher, für die die junge Lena Steber 380 Ringe erzielte, etwas geschlossener.

Hubertus Adelsried – Grünholder Gablingen 1845:2300 Ringe. – Fast geschenkt bekamen die Gäste aus Gablingen den Sieg in diesem Duell zweier Bezirksoberligisten, denn für Adelsried traten nur fünf der aufgebotenen sieben Schützen an die Stände. Aber auch wenn die Adelsrieder vollzählig angetreten wären, hätten sie den bärenstarken Gablingern, bei denen Jürgen Weislein (391 Ringe) und Yasmin Reiner (388) herausragten, nicht Paroli bieten können.

Tell Westendorf – Lechschützen Ellgau 2240:2284 Ringe. – Im Duell zwischen den im Gau Wertingen beheimateten Westendorfern und dem im Gau Donau-Ries schießenden Ellgauern wurden die Gäste aus dem äußersten Norden des Landkreises ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich souverän durch. Zu verdanken hatten die Ellgauer dies in erster Linie Ramona Münzinger (392 Ringe), Kristina Büchele (382) und Christoph Mayer (381). Die besten Einzelschützen für erfolglos kämpfenden Westendorfer waren Marianne Herbeck (384) und Monika Klügl (381).

SV Hubertus Oberottmarshausen Oberottmarshausen – SG 1880 Untermeitingen 2248:2276 Ringe. – Nichts anbrennen ließ der Schwabenligist Untermeitingen im Lechfeld-Derby beim Gauoberliga-Meister Hubertus Oberottmarshausen. Sieggaranten beim souveränen Erfolg waren Michael Niefenecker (388 Ringe), Daniel Niefenecker (383) und Reinhold Zott (382). Die besten Einzelschützen bei den – wie auch Untermeitingen – nicht in Bestbesetzung angetretenen Oberottmarshausern waren Roland Schipf (382 Ringe) und Günther Fichtinger (377).

