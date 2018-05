Der Sieg lag kurzzeitig in der Luft

vor 59 Min.

Warum Bobingen sich trotz klarer Führung am Ende noch geschlagen geben muss

Von Reinhold Radloff

Es hat nicht sollen sein. Vor 250 Zuschauern unterlag der TSV Bobingen dem klaren Tabellenführer der Bezirksliga Nord, dem VfR Neuburg, im kampfbetonten, intensiven und nervenaufreibenden Endspiel des Totopokals auf Kreisebene, allerdings auf ganz besondere Art und Weise.

Kaum hatte das Spiel begonnen, schon stand es 1:0 für den TSV Bobingen. Mit einer unglaublichen Treffgenauigkeit zirkelte Cemal Mutlu den Ball von hinter der Strafraumgrenze direkt ins Kreuzeck. Doch lange währte die Freude nicht. Schon neun Minuten später glich der Titelverteidiger durch Ray Bishop zum 1:1 aus, nachdem Bobingen in der Defensive gepatzt hatte. Direkt im Gegenzug lagen aber schon wieder die Bobinger in Führung, und, unglaublich, schon wieder durch Mutlu. Er nimmt einen Pass von Cemal Nam an und überlupft den verdutzten Neuburger Torwart Philipp Mayr. Spätestens jetzt begann der Sturmlauf der Gäste. Sie schossen Ersatztorwart Adrian Schlotterer so richtig warm. Doch der zeichnete sich durch herrliche Paraden und Sicherheit aus, während seine Abwehr schwamm.

Da kam das nächste Traumtor von Cemal Mutlu gerade recht. Er nahm eine Flanke aus der Luft und nagelte den Ball ins Tor: 3:1. Der Jubel auf Bobinger Seite war riesig.

Jetzt gingen die wütenden Angriffe der Neuburger erst recht weiter. Kurz vor der Pause schoss Mayr dem starken Michael Vogt aus wenigen Metern direkt an den Kopf, sodass der benommen kurzzeitig liegen blieb.

Nach der Halbzeit waren dann die Gäste spielbestimmend und generierten auch einige schöne Chancen, blieben aber zunächst erfolglos. Erst in der 60. Minute fiel dann der Anschlusstreffer und in der 72. Minuten dann der Ausgleich. Bei beiden Freistößen sah Torwart Schlotterer nicht gut aus. Danach verlief die Partie wieder ausgeglichen, ohne dass Bobingen hätte noch Akzente setzen können. Dagegen ergaben sich für die Neuburger kurz vor Schluss noch zwei Großchancen, die Schlotterer allerdings wieder hielt. Im Elfmeterschießen folgte dann das Bobinger Desaster: Von ihren drei Schüssen wurden zwei gehalten und einer ging an die Latte. Beim 3:6 war die intensiv geführte Partie dann entschieden.

TSV Bobingen Adrian Schlotterer, Zedelmeier, Di Santo, Tomakin, Nam, Jeschek, Mutlu, Calli, Vogt, Weise, Simon Schlotterer

VfR Neuburg Mayr, Redl, Eisenhofer, Labus, Aktas, Riedelsheimer, Müller, Meisinger, Bishop, Habermeyer, Ahmeti,

Tore 1:0 Mutlu (3.), 1:1 Bishop (12.), 2:1 Mutlu (12.), 3:1 Mutlu (37.) , 3:2 Meisinger (61), 3:3 Habermeyer (98.)

Schiedsrichter Benjamin Senger

Zuschauer 250

