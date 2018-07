vor 55 Min.

Der Toto-Pokal geht in die dritte Runde Lokalsport

Am Mittwoch kommt es zu einem brisanten Duell im Kreispokal

Von Hieronymus Schneider

In der dritten K.-o.-Runde des Toto-Pokals im Landkreis Augsburg sind noch 32 Mannschaften vertreten. Vier davon kommen aus dem Süden. Diese müssen am Mittwoch um 18.30 Uhr mit interessanten Gegnern um den Einzug in die vierte Runde, dem Achtelfinale, kämpfen.

Die beiden Bezirksligisten müssen auswärts antreten. Der TSV Bobingen beim starken A-Klassen-Vertreter TSV Fischach und der SV Türkgücü Königsbrunn beim TSV Haunstetten. Sowohl die Fischacher, die mit deutlichen Ambitionen zum Aufstieg in die Kreisklasse in die Saison gehen, als auch der Kreisligist aus Haunstetten, der erst aus der Bezirksliga abgestiegen ist, werden es den höherklassigen Gegnern auf eigenem Platz sehr schwer machen.

Die SpVgg Langerringen bekommt es auf eigenem Platz mit dem anderen Haunstetter Team zu tun. Der FC war in der abgelaufenen Saison noch der große Konkurrent der Langerringer im Meisterschaftsrennen der Kreisklasse Augsburg Süd. Die Haunstetter schafften den Direktaufstieg in die Kreisliga als Meister, während Langerringen als Tabellenzweiter wieder in der Relegation scheiterte. Es könnte also zu einem brisanten Revancheduell kommen. Ebenfalls Heimrecht hat der Kreisligist FC Königsbrunn gegen den Bezirksligisten Kissinger SC.

Die Partien der Mannschaften aus dem Landkreissüden im Überblick: TSV Fischach – TSV Bobingen TSV, Haunstetten – SV Türkgücü Königsbrunn, SpVgg Langerringen – FC Haunstetten, FC Königsbrunn – Kissinger SC

Alle Spiele beginnen am Mittwoch, 1. August, um 18:30 Uhr.

