Der Wille ist der entscheidende Faktor

Die Willensstärke, so wie sie hier Fabio Maiolo (weißes Trikot), zeigt, könnte beim Spitzenspiel zwischen dem Spitzenreiter Türkgücü-Ataspor München und dem Tabellendritten TSV Schwabmünchen am Sonntag der entscheidende Faktor sein.

Am Sonntag steigt in Schwabmünchen das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Türkgücü-Ataspor München. Warum Coach Maiolo sich vielleicht was einfallen lassen muss.

Von Christian Kruppe

Manfred Bock, sportlicher Leiter des TSV Schwabmünchen ist voller Vorfreude auf den Marktsonntag: „Ich hätte, nachdem der Spielplan rauskam, nie gedacht, dass jetzt der Erste gegen den Dritten spielt.“ Dabei schränkt er aber ein, „München habe ich für diese Partie schon auf dem ersten Rang erwartet.“

Dass die Schwabmünchner immer noch zur Tabellenspitze zählen, dass war so nicht erwartet. „Wenn das so weitergeht, müssen wir uns um die Neuausrichtung unseres Saisonziels Gedanken machen“, stellt Bock fest. Doch nun freut er sich erst einmal auf den Sonntag. „Es ist schon geil, am Marktsonntag ein solches Spiel zu haben.“ Was Paolo Maiolo über das Saisonziel denkt, tut er nicht kund. Für ihn zählt erst einmal das Anstehende Spiel gegen die Münchner. „Die sind auf jeder Position mehr als nur Bayernliga“, stellt er beeindruckt fest. „Aber wir haben trotzdem keine Angst“, schiebt er nach.

Im bisher einzigen Aufeinandertreffen siegte Schwabmünchen 4:0

Daher will Maiolo nichts an der bisherigen Spielweise seines Teams ändern. „Wir werden nicht mauern. Wir spielen wie immer“, stellt der Trainer klar. Wieso sollte er auch ändern, was bisher fast immer tadellos funktioniert hat? Begegnet sind sich die beiden Teams bisher nur einmal: In der Vorsaison waren sie Gegner im Pokal, Schwabmünchen gewann in der Landeshauptstadt mit 4:0. Doch dann folgte der Durchmarsch der Münchner. Sie holten sich die Meisterschaft in der Landesliga Südost und stehen nun auch an der Spitze der Bayernliga Süd. Der bereits für Landesligaverhältnisse opulente Kader wurde nach dem Aufstieg mit zehn Neuzugängen veredelt.

„Manchmal schießt Geld doch Tore“, merkt Paolo Maiolo an. Für Schwabmünchens Trainer zählen andere Werte. Er hat schon eine Marschroute ausgegeben. „Wir wollen mit viel Willen und Disziplin diese Top-Mannschaft fordern“, ist seine Vorgabe für den Marktsonntag.

Dabei wird er wieder auf Thomas Rudolph zählen können. Auch im Kader steht, zum ersten Mal, Jeton Abazi. Der junge Offensivspieler verpasste die Vorbereitung komplett wegen einer Verletzung, ist nun aber fit, was er am Sonntag in Schwabmünchens U23 eindrucksvoll bewies.

Dafür könnte es sein, dass im defensiven Mittelfeld der Schwabmünchner einige Sorgen auf Paolo Maiolo zukommen. Felix Kling droht wie auch Fabio Maiolo verletzt auszufallen. „Wenn das so ist, muss ich mir doch noch was besonderes einfallen lassen“, so Paolo Maiolo.

Das Marktderby zwischen Schwabmünchen und Türk-Ataspor München ist am Sonntag, 23. September, um 15 Uhr.

