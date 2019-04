Der halbe Kader fehlt

Gleich zweimal müssen die Bobinger Fußballer am Osterwochenende ran. Torjäger Cemal Mutlu erklärt, warum es derzeit gut läuft und was sich die Mannschaft vorgenommen hat

Fußball

Schwabmünchen will schnelle Abschlüsse für den Erfolg

Schwabmünchen tritt am Ostermontag als Außenseiter in Rain an. Das liegt vor allem an der Abschlussschwäche. Wie man das in den Griff kriegen will.