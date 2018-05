Der heiße Endspurt beginnt

vor 47 Min.

Noch können sechs Mannschaften Meister werden. Zwei davon treffen in einer spannenden Partie aufeinander

Von Hieronymus Schneider

Landkreis Augsburg Vier Spieltage vor Saisonende geht das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze der A-Klasse Augsburg Süd unvermindert weiter.

Am vergangenen Spieltag gab es einen Wechsel des Tabellenführers. Der SV Hurlach büßte die Pole-Position durch die 1:3-Niederlage gegen die Reserve der SpVgg Langerringen ein. Dadurch konnte der SV Reinhartshausen mit einem Sieg in Klosterlechfeld die Spitze mit 43 Punkten vor den Hurlachern erobern, die einen Punkt weniger haben.

Auf Platz drei hat sich klammheimlich die SpVgg Deuringen nach dem 3:2 im vorgezogenen Spiel gegen die Reserve des SV Schwabegg wieder hochgearbeitet. Allerdings haben die Deuringer ein Spiel mehr ausgetragen als die vor ihnen liegenden Reinhartshauser und Hurlacher und sogar zwei Spiele mehr als der punktgleiche SV Gessertshausenund die einen Punkt dahinter liegende SpVgg Langerringen II.

Am Sonntag hat der SV Reinhartshausen beste Aussichten, die Spitzenposition im Nachbarderby gegen den SSV Bobingen zu behaupten. Schwieriger wird es für den Zweiten, SV Hurlach, denn die Oberbayern müssen zum TSV Walkertshofen. Das Staudenteam liegt mit 40 Punkten auf dem sechsten Platz nur zwei Punkte hinter Hurlach und könnte mit einem Heimsieg für noch mehr Spannung sorgen.

Der SV Gessertshausen hat zwei Auswärtsspiele gegen Teams aus dem gesicherten Mittelfeld vor der Brust. Zunächst geht es am Samstag um 13.30 Uhr zur Reserve des VfL Kaufering, und am Mittwoch um 18.30 Uhr findet die Wiederholung des abgebrochenen Spiels in Klosterlechfeld statt. Das ist die Gelegenheit für den „heimlichen Tabellenführer“, sich tatsächlich wieder an die Spitze zu setzen. Im April war das Spiel nach knapp einer Stunde Spielzeit beim Stande von 2:0 für Gessertshausen wegen einem Notarzteinsatz für den verletzten Klosterlechfelder Sebastian Korner abgebrochen worden.

Auch die Reserve der SpVgg Langerringen hat noch ein Nachholspiel gegen die zuletzt arg gebeutelte Reserve des FSV Wehringen auszutragen. Zunächst kommt aber mit dem abgeschlagenen Schlusslicht FC Königsbrunn eine vermeintlich ebenso lösbare Aufgabe auf sie zu. Mit den sechs erwarteten Punkten aus diesen Spielen wäre die Truppe von Peter Hafner ganz oben mit dabei.

Freundschaftsspielcharakter hat dagegen die Partie der im gesicherten Mittelfeld platzierten Mannschaften des TSV Fischach und des TSV Klosterlechfeld.

Dagegen geht es schon am Freitag um 19 Uhr zwischen den Reserven des FSV Wehringen und des TSV Bobingen darum, wer sich den Klassenerhalt noch sichern kann. Die Platzherren haben fünf Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsplatz 13, den die Reserve des SV Schwabegg besetzt. Die Bobinger haben zwei Punkte mehr aufzuweisen.

Sollte das Team des scheidenden Trainers Vahid Duratovic gewinnen, wäre der Verbleib in der A-Klasse gesichert. Die Wehringer mussten zuletzt deutliche Klatschen in Reinhartshausen und beim SSV Bobingen einstecken. Bei einer erneuten Niederlage müssten sie sich noch gegen die Reserve des SV Schwabegg wehren, die allerdings auch schon seit sechs Spielen sieglos ist.

