Der nächste dicke Brocken für Schwabmünchen

Mit Pullach wartet auf die Menkinger eine Mammutaufgabe mit speziellen Vorzeichen.

Von Vanessa Bäumel

Nach der sehenswerten Partie am Mittwoch steht der Bayernliga-Mannschaft des TSV Schwabmünchen die nächste Mammutaufgabe bevor. Die Menkinger gastieren am Samstag beim SV Pullach. Um 14 Uhr wird die Partie vom Unparteiischen Dr. Markus Huber angepfiffen.

Der Gegner des TSV Schwabmünchen war in den vergangenen Jahren immer oben mit dabei in der Bayernliga Süd, verzichtete aber stets auf den Aufstieg in die Regionalliga. In dieser Saison stehen die Pullacher derzeit auf Tabellenplatz Platz drei mit ihren gesamt 50 Punkten. 28 dieser Zähler holten sie im eigenen Stadion. Jedoch läuft es bei ihnen derzeit nicht so richtig rund. Zuletzt verloren sie mit 0:1 gegen den TSV Rain/Lech, wodurch sie einen Rang abrutschten.

Manfred Bock: Müssen im Abschluss besser werden

Schwabmünchens Spielleiter Manfred Bock sieht das als gute Möglichkeit, endlich mal in Pullach zu gewinnen: „Ich kann mich nicht erinnern, jemals in Pullach drei Punkte geholt zu haben. Pullach hat im Moment nicht den riesen Lauf. Deshalb möchte ich auf keinen Fall mit leeren Händen nach Hause fahren. Ein halbes Auge geht natürlich immer noch nach unten und da wären Punkte wichtig. Verbessern müssen wir den Torabschluss. Dieses Problem zieht sich durch wie ein roter Faden. Was am Anfang der Saison super geklappt hat, funktioniert jetzt gar nicht mehr. Die Spieler treffen momentan immer die falsche letzte Entscheidung vor dem Tor.“

Die mangelnde Chancenverwertung zieht sich jetzt schon einige Spiele bei den Schwabmünchnern durch. Mit 39 Punkten haben die Schwarz-Weißen zwar die magische 40-Punkte-Marke noch nicht geknackt, dennoch müssen sie wohl eher nicht mehr um den Klassenerhalt fürchten.

Pullach bislang kein gutes Pflaster

Pullach war bisher kein gutes Pflaster für den TSV, noch nie haben die Menkinger in München gewinnen können. Doch Trainer Paolo Maiolo möchte den Bann brechen: „Wenn wir eine solche Leistung wie die am Mittwoch abrufen, rechne ich mir durchaus Chancen aus. Verbessern müssen wir dafür, wie in letzter Zeit immer, unseren Torabschluss. Wenn es uns gelingt, einen Topspieler wie Benede unschädlich zu machen, ist uns schon mal viel geholfen. Ich würde sehr gerne einmal gegen Pullach gewinnen. Natürlich ist es eine Herausforderung aber auch sehr schön, gegen den erfolgreichsten Bayernligaverein der vergangenen Jahre zu spielen.“

Neben dem vom Maiolo angesprochenen Benede müssen die Schwabmünchner auch auf den Torjäger Lukas Dotzler aufpassen, der mit seinen 19 Toren die Torschützenliste anführt.

Turgay Karvar fehlt den Schwabmünchnern aufgrund seiner Sperre immer noch. Zusätzlich ist der Einsatz von Stürmer Phillip Schmid fraglich. Er hatte sich im Spiel gegen den SV Türkgücü-Ataspor München verletzt. Auch Tim Uhde wird aufgrund seines Fitnessrückstands fehlten. Trotzdem sollten die Chancen nicht schlecht stehen, endlich mal wieder gegen Pullach zu punkten.

