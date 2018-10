Die Allgäuer Berge werden immer höher

vor 20 Min.

Kann Murat Civek auch beim Spitzenspiel am Mittwoch in Bad Grönenbach jubeln? <b>Foto: Hieronymus Schneider</b>

Jetzt muss der Aufsteiger SV Türkgücü Königsbrunn zu den beiden Spitzenmannschaften der Bezirksliga reisen

Von Hieronymus Schneider

Königsbrunn Am vergangenen Wochenendspieltag rückte die Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga enger zusammen. Keine der ersten acht Mannschaften konnte einen Sieg einfahren. Der Aufsteiger SV Türkgücü Königsbrunn erreichte immerhin ein 1:1 beim FC Heimertingen. Damit verbesserte sich die Abazi-Elf auf den dritten Tabellenplatz und hielt den Gegner auf einen Punkt Abstand. Doch noch stehen dem bisher besten Neuling in der Liga zwei Auswärtsspiele auf seiner Allgäu-Tour bevor und die zu erklimmenden Gipfel werden immer höher. Nach dem 3:1-Sieg beim Vorletzten FC Thalhofen und dem Remis beim Tabellenfünften in Heimertingen geht es nun gegen die beiden Spitzenteams TV Bad Grönenbach und VfB Durach.

Am Mittwoch steht zunächst der Gang zum Tabellenzweiten TV Bad Grönenbach bevor. Nur zwei Punkte liegen zwischen den beiden Teams, es ist also ein echtes Spitzenspiel. Türkgücü könnte bei einem Auswärtssieg den zweiten Platz erobern. Wenn man das Bad Grönenbacher Spiel vom Samstag als Maßstab nimmt, sollte das möglich sein. Denn da verloren die Kurstädter auf eigenem Platz gegen den FC Thalhofen glatt mit 0:3.

Aber gerade diese Niederlage wird für das Team des Trainers Pursel Gurovic ein Ansporn sein, um die Scharte wieder auszuwetzen und sich den Verfolger vom Leib zu halten. Türkgücü tat sich in der zweiten Halbzeit in Heimertingen unerwartet schwer und büßte die frühe Führung noch ein. Im bisherigen Saisonverlauf drehte das Team meist erst im zweiten Spielabschnitt so richtig auf und entschied die Spiele oft durch eine starke Schlussphase. Verletzungsbedingte Ausfälle gibt es nicht, sodass Abazi wohl wieder auf die Formation vom Sonntag setzen wird.

Die Stürmer Murat Civek und Kerem Cakin, der immer noch auf sein erstes Saisontor wartet, haben mit Mehmet Vural eine weitere Alternative hinzu bekommen. In Heimertingen kam der mehrere Wochen verletzte Neuzugang schon wieder 23 Minuten zum Einsatz. Viel wird aber auch vom dynamischen Offensivmittelfeld mit Oguzhan Karaduman und Erdinc Kaygisiz abhängen. Ob dagegen Tolga Özkan nach seiner Knöchelblessur und Halim Bal nach Erkrankung schon wieder zum Kader gehören, erscheint zumindest sehr fraglich. In der starken Abwehr, die bisher nur sieben Gegentore zugelassen hat, gibt es ohnehin keine Gründe für Veränderungen.

Das Spiel findet am Mittwoch um 15.30 Uhr im Albert-Leimer-Waldstadion an der Rothensteiner Straße 9 in Bad Grönenbach statt.

