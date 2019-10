vor 43 Min.

Die Aufholjagd wird nicht belohnt

Königsbrunn muss sich in Aichach mit 26:30 geschlagen geben. Das BHC-Team lässt zahlreiche Chancen ungenutzt

Das erwartet schwere Auswärtsspiel in Aichach endete mit einer 26:30 (7:10)-Niederlage für die Bezirksoberliga-Handballer des BHC Königsbrunn. Die Heimmannschaft des TSV wusste ihre Chancen einfach besser zu nutzen und konnte so verdient die zwei wichtigen Punkte einfahren.

Der BHC startete diesmal besser und temporeich in die Begegnung und ging mit 3:1 in Führung. Allerdings hielt die Hochphase nicht zu lange an, denn Aichach glich in der fünften Minute zum 3:3 aus. Der Ausgleich war umso ärgerlicher, da in der Zwischenzeit zwei Konterchancen vergeben wurden. Hier zeichnete sich schon ab, dass das Auslassen von Chancen noch ein Faktor werden könnte.

In den folgenden zehn Minuten schlossen die Brunnstädter überhastet ab und Aichach zog Tor um Tor davon, sodass die BHC-Handballer mit 4:9 hinten lagen. Ein Tor durch Youngster Markus Steinbrecher und zwei Tore durch Nico Bartsch verkürzten den Abstand wieder auf 7:10. So ging es mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Kabinen.

Nach einer doppelten Unterzahl der Königsbrunner zog Aichach zu Beginn der zweiten Hälfte auf 12:7 weg. Der BHC verkürzte durch Tore von Benedikt Eitzenberger, Matthias Grobe und Alex Grobe wieder auf 11:14. Ein 5:1-Lauf der Heimsieben sorgte für eine 19:12- Führung. Die Königsbrunner kamen zwar noch mal auf 20:23 und später sogar auf 26:28 heran, doch das bessere Ende hatten die Gastgeber für sich. Mit einer 26:30-Niederlage im Gepäck musste Königsbrunn die Heimreise antreten.

Die Einstellung und die Stimmung im Team waren vorbildlich, es wurde bis zum Schluss gekämpft. Allerdings stehen dem Ganzen auch 19 vergebene Chancen gegenüber, die man sich in der Bezirksoberliga einfach nicht erlauben darf. Das wird in den nächsten Trainingseinheiten definitiv ein Thema sein, so Trainer Michael Hiermeier. (SZ)

Königsbrunn Gerry Schwarz (22 %), Robin Schneeberger (31%) (Tor)–Alex Grobe (2), Tobias Böhm (1), Sven Bartsch, Bene Eitzenberger (2), Nico Bartsch (3), Matthias Grobe (5), Markus Steinbrecher (1), Florian Beier, Lukas Alber (2+4), Mario Tschierse (3), Philipp Herzog, Tim Sailer (3).

