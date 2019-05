00:02 Uhr

Die Entscheidungen sind fast alle gefallen

In der A-Klasse steht Fischach vor der Meisterschaft und Walkertshofen mit einem Bein in der Relegation

Von Marcus Angele

Noch sind drei Spieltage in der A-Klasse zu spielen, doch die Entscheidungen über Aufstieg, Relegation und Abstieg sind so gut wie gefallen. Der TSV Fischach dürfte sich bei sechs Punkten Vorsprung auf Walkertshofen die Meisterschaft nicht mehr nehmen lassen. Die Vogg-Elf liegt ebenfalls sechs Punkte vor dem Tabellendritten Türkgücü und sollte die Relegation so fast sicher haben. Durch den Rückzug Wehringens gibt es in diesem Jahr keinen Absteiger.

Es gibt Spiele, da stehst du am Ende auf dem Feld und weißt nicht, warum du verloren hast. So dürfte es am vergangenen Sonntag den Spielern und dem Trainer des SV Hurlach gegangen sein. Die Oberbayern waren in Walkertshofen eigentlich das dominierende Team und verloren doch mit 2:3. In der teilweise überharten Begegnung gelang es dabei der Staudenelf mit drei Chancen aus drei Standardsituationen den Sieg herauszuholen. Das ist dann vielleicht auch das viel zitierte Glück dessen, der in der Tabelle oben steht.

Ebenfalls keine leichte Aufgabe erwartet Walkertshofen nun auswärts beim SSV Bobingen. Diese spielten zwar nur 1:1 gegen Türk Bobingen, trotzdem sind sie vor allem zu Hause immer für eine Überraschung gut. Fischach hat dagegen mit Türk Bobingen eine lösbarere Aufgabe vor der Nase. Hier machte in den letzten Partien Dominik Schubert einen auf Bröll und erzielte gegen Straßberg sogar einen Dreierpack. Der verletzte Spielertrainer und Torjäger Dominik Bröll hat sein Team nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Rückrunde jetzt doch wieder auf die richtige Bahn gebracht.

Hurlach empfängt zum oberbayerischen Derby den VfL Kaufering. Die Tabellennachbarn sind derzeit ähnlich stark einzuschätzen, die Tendenz spricht aber eher für Hurlach, auch wenn Kaufering zuletzt Reinhartshausen mit 2:1 besiegte.

Ebenfalls ein Derby gibt es in Königsbrunn, wo Türkgücü den TSV Königsbrunn empfängt. Gücü konnte sich am vergangenen Spieltag nur knapp mit 3:2 gegen Klosterlechfeld durchsetzen, obwohl die Lechfelder die letzten zehn Minuten nur noch zu neunt auf dem Platz standen. Der TSV Königsbrunn war spielfrei. Ob sie den Stadtrivalen jedoch etwas ärgern können, ist fraglich. Gücü ist derzeit doch stärker einzuschätzen.

Reinhartshausen hat diese Woche gleich zweimal Heimrecht. Zunächst wurde Türk Bobingen im Nachholspiel am Mittwoch mit 8:1 besiegt, und am Sonntag kommt Langerringen zum Gastspiel. Hier dürfte Stimmung in der Bude sein, denn beide Teams sind für ihre enthusiastischen Fans bekannt, und SVR-Stürmer Dennis Biber könnte mit richtig eingestelltem Visier auch noch bei der Vergabe der Torjägerkrone mitreden. Der traf nämlich beim Kantersieg am Mittwoch gleich fünf Mal und hat bei noch drei ausstehenden Spielen nur noch ein Tor Rückstand auf Fischachs Dominik Bröll.

Klosterlechfeld empfängt schließlich den TSV Straßberg. Beide Teams sind wahrscheinlich froh, wenn diese Saison zu Ende ist. In der Rückrunde gab es für beide aber schon gleich gar nichts zu ernten und wurden mehr oder weniger nach hinten durchgereicht. Klosterlechfeld profitierte dabei noch von einem guten Polster aus der Vorrunde. Straßberg übernahm durch die 2:5-Klasche gegen Fischach die rote Laterne – die aber eher orange leuchtet, da ja in dieser Saison kein Team absteigen muss. Spielfrei ist an diesem Wochenende der TSV Bobingen II.

Themen Folgen