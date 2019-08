12:04 Uhr

Die Favoriten lassen in der Kreisklasse die Muskeln spielen

Schwabegg, Untermeitingen und Inningen sind in der Kreisklasse Augsburg Süd in der Spur. Großaitingen empfängt Kleinaitingen zum Derby.

Von Marcus Angele

Nachdem sich die Teams am ersten Spieltag noch vorsichtig abgetastet hatten, zeigten sich vor allem die favorisierten Mannschaften beim zweiten Spiel schon zielstrebiger und trefffreudiger. 23 Tore gab es in den fünf Partien.

Böse erwischte es die beiden Aufsteiger aus Fischach und Walkertshofen, die mit 1:4 beziehungsweise 1:5 unter die Räder kamen. Inningen gelang in der Nachspielzeit noch der glückliche Siegtreffer gegen tapfere Großaitinger und Langenneufnach wurde in Schwabegg in der Schlussviertelstunde so richtig auseinander genommen. Am dritten Spieltag ist Schwabegg spielfrei und wird so wahrscheinlich wieder von der Tabellenspitze verdrängt werden.

„Holla die Waldfee, das wird doch schwerer als erwartet“, wird sich wohl Fischachs Trainer Dominik Bröll in Königsbrunn gedacht haben, als die Königsbrunner in der ersten Halbzeit ein fußballerisches Feuerwerk abbrannten und zur Pause „nur“ 3:0 führten. Die Truppe von Wolfgang Missenhardt war im Gegensatz zum ersten Spiel in Kleinaitingen sehr gut aufgelegt und könnte mit ähnlichen Leistungen durchaus im oberen Drittel der Liga mitmischen. Am Sonntag geht die Reise nach Langenneufnach, die nach ihrem Coup gegen Margertshausen wieder ordentlich auf dem Boden der Tatsachen gelandet sind. Bei der 0:4-Klatsche gegen Schwabegg erledigte SVS-Angreifer Florian Wiest mit einem Dreierpack die Staudenelf praktisch im Alleingang. So könnte Königsbrunn in dieser Partie leichte Vorteile haben. Walkertshofen dürfte nach dem ernüchternden Kreisklassendebüt mit zwei Niederlagen auch gegen den SSV Margertshausen die Rolle des Underdogs innehaben. Nach dem eher noch unglücklichen 1:3 gegen Hiltenfingen folgte nun ein desaströses 1:5 in Ustersbach. Es gibt also für das Trainerteam um Bernhard Vogg noch viel zu tun. Margertshausen war spielfrei und schart nach der Auftaktpleite in Langenneufnach bestimmt mit den Hufen.

In Untermeitingen läuft derweil alles nach Plan. Nach dem erkämpften Unentschieden gegen Inningen, lieferte die Sandner-Elf in Hiltenfingen perfekt ab und nahm verdient drei Punkte mit nach Hause. Nun empfängt der SVU den TSV Ustersbach, der gegen Walkertshofen auch ohne Leitwolf Cosmin Uilacan souverän aufspielte und durchaus eine unangenehme Aufgabe für das Lechfeldteam werden könnte. Höhere Gewalt verhinderte das Spiel Wehringen gegen Kleinaitingen. Der Wettergott öffnete kurz aber heftig alle Schleusen über Wehringen und setzte den Platz innerhalb von Minuten unter Wasser. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt.

Großaitinger Spieler schwer verletzt

Für Kleinaitingen gibt es aber gleich den nächsten Derby-Kracher gegen Großaitingen. Der FSV verlor nicht nur das Spiel gegen Inningen unglücklich, sondern auch schmerzhaft Spielführer Manuel Hampp, der sich im Spiel böse verletzte und direkt vom Platz mit einem Schien- und Wadenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Dafür könnte die Verpflichtung des ehemaligen Bezirksligaspielers und Ex-Schwabegger Daniel Schwab für etwas Sonnenschein im Hochfeld sorgen. Schwab soll laut Trainer Sepp Schlögel im Mittelfeld die Strippen ziehen und erzielte in Inningen gleich den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Bereits am Freitagabend empfängt der FSV Inningen den ASV Hiltenfingen. In Inningen lag das für den Fußball manchmal typische Glück und Pech in den beiden ersten Spielen eng beieinander. Während die Inninger am ersten Spieltag in Überzahl noch einen sicher geglaubten Sieg in der Schlussminute verspielten, durften sie im zweiten Match gegen Großaitingen in der Nachspielzeit über den Siegtreffer jubeln.

Hiltenfingen erwischte einen gebrauchten Tag gegen Untermeitingen und war in allen Belangen unterlegen. So dürfte auch gegen Inningen ein Punktgewinn eher schwierig werden. Wehringen macht derweil noch einmal Pause. Die Partie gegen den TSV Fischach wurde auf den 10. Oktober verlegt.

