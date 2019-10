00:03 Uhr

Die Geschwindigkeit ist ein Schlüssel

Schwabmünchen will die Niederlage vom Sonntag wieder gutmachen

Von Vanessa Bäumel

Nach der Niederlage gegen den TSV Nördlingen, geht es für den TSV Schwabmünchen weiter mit der Punktejagd. Am Sonntag erwartet der SSV Jahn Regensburg II das Team aus Schwabmünchen. Um 14 Uhr startet die Partie, die vom Schiedsrichter Tobias Spindler geleitet wird. Bei der Begegnung gibt es auch ein Wiedersehen mit dem Ex-Schwabmünchner Elias Herzig.

Der Gegner der Schwabmünchner steht derzeit auf dem 14. Platz der Tabelle, mit insgesamt 19 Punkten. Davon konnte das Team von Yavuz Ak zwölf im eigenen Stadion erzielen, das zeigt, dass die Mannschaft relativ heimstark ist.

In der vergangenen Saison ist es dem TSV Schwabmünchen nicht gelungen, den SSV zu besiegen, insgesamt gelangen den Schwabmünchnern in den bisher sechs Aufeinandertreffen nur vier Punkte gegen die Regensburger. Das soll sich in dieser Spielzeit ändern.

Mit Regensburg wartet eine vollkommen andere Mannschaft auf die Menkinger, wie es letzte Woche Nördlingen war: „Regensburg ist eine viel bessere Mannschaft, als Nördlingen, sowohl taktisch als auch spielerisch. Vielleicht ist das ein Vorteil für uns, da es ein ganz anderes Fußballspiel sein wird, wie gegen Nördlingen“, so TSV-Cheftrainer Paolo Maiolo.

Die Schwabmünchner wollen ihre Punkte weiter ausbauen, derzeit haben sie 29 Zähler. Jedoch mussten sie letzte Woche gegen Nördlingen die dritte Saisonniederlage verkraften. Doch laut Coach Maiolo lassen sich seine Jungs davon nicht unterkriegen, im Gegenteil: „Nach dem Spiel letzte Woche, war ich nur vom Ergebnis enttäuscht, meine Spieler waren aber von sich selbst enttäuscht und wollen das am Sonntag wieder gutmachen. Sie haben diese Woche sensationell trainiert“, lobt Maiolo.

Auch der SSV Jahn Regensburg geht mit einer vorangegangenen Niederlage in die Partie, denn die Reserve des zweiten Bundesligisten, verlor letztes Wochenende gegen die „kleinen Löwen“ aus München. Trotz der schlechteren Position in der Tabelle kann Regensburg gefährlich sein: „Unser Gegner ist eine ganz starke und junge Truppe, deren Gefahr in ihrer Geschwindigkeit liegt. Wir müssen einfach unsere Leistung abrufen und vielleicht mal wieder zu null spielen“, so Maiolo, der sich auf die Partie freut, da er zwei ehemalige Spieler von sich treffen wird, doch „für 90 Minuten wird die Freundschaft ruhen.“ Verzichten muss der TSV Schwabmünchen auf Fatlum Talla, der schon gegen Nördlingen verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Aufgrund eines Bänderrisses wird er seinem Team länger fehlen. Jedoch sind Thomas Rudolph und Turgay Karvar ins Training zurückgekehrt.

