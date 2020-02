vor 19 Min.

Die Hoffnungen bleiben unerfüllt

Die Schwabmünchner Teams schlagen sich wacker, stehen aber am Ende doch mit leeren Händen da

Schwabmünchen Es war über weite Strecken der erwartet stimmungsvolle und aufregende Heimspielabend, was allerdings die sportliche Ausbeute betrifft, blieben die Auftritte der Schwabmünchner Handballer dann doch hinter den heimlichen Erwartungen zurück. Die Männer unterlagen nach großem Kampf dem Titelaspiranten Haun-stetten II mit 24:28, die Frauen zogen nach ähnlichem Spielverlauf gegen den TSV Simbach mit 22:30 den Kürzeren.

Vor einer ansprechenden und gewohnt lautstark mitgehenden Kulisse zeigten sich die personell gehandicapte erste Männersieben hoch motiviert und ging die Aufgabe gegen den favorisierten TSV Haun-stetten II in Abwehr und Angriff sehr konzentriert an. Das 3:0 nach gut fünf Minuten war ein erstes positives Signal und auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit waren die Gelb-Blauen die bessere Mannschaft.

Der kompakte Defensivverbund um Abwehrchef Christian Boppel arbeitete vor einem guten Frank Hübenthal zwischen den Pfosten sehr erfolgreich und im Angriff setzten sich die starke Rückraumachse mit Scholz–Reichenberger–Bürgle vor allem mit guten Einzelleistungen immer wieder stark in Szene. Mit viel Applaus wurde die Mannschaft von Flo Pfänder und Malte Knoke in die Kabinen verabschiedet.

Die große Frage für die zweite Halbzeit war von Beginn weg, wie lange die kaum mit Wechselmöglichkeiten ausgestatten Schwabmünchner das hohe Tempo und die sehr intensive Gangart aufrecht erhalten können. Bis zum 20:17 (43.) hielt die Führung noch, dann kippte die Partie nach einem 0:5 Lauf innerhalb von nur sechs Minuten bis zum 20:22. Vor allem aus dem Rückraum wurden die Gäste stärker und nutzten die nachlassenden Kräfte der Gelb-Blauen schonungslos aus.

Bis zum 24:26 (58.) hofften die Fans noch, doch die letzten beiden Treffer gehörten den Augsburgern, die in diesem aufreibenden Kräftetreffen mit ihrer breiteren Bank letztlich den entscheidenden Vorteil besaßen.

TSV Schwabmünchen Hübenthal, Mürbeth; Reinsch (5), Bürgle (4), Brugmoser, Wiedmer, Thoma (1), Scholz (10/4), Reichenberger (3), Boppel, Fetahu.

Frauen bleiben nur eine Halbzeit auf Kurs

Als Svenja Kolodziej nach der Halbzeitsirene einen noch auszuführenden direkten Freiwurf gegen eine Sechser-Mauer und den Torwart zur 15:14 Pausenführung in den Winkel schweißte, explodierte die Halle förmlich und so manches deutete auf den erhofft besonderen Abend für die Landesligahandballerinnen im Spiel gegen den TSV Simbach hin. Bis dahin hatten die Gelb-Blauen die Partie gegen die individuell erkennbar überlegenen Niederbayern absolut offen gehalten.

Aufbauend auf eine wieder sehr engagierte Defensivleistung zeigte sich auch der Angriff recht stabil und so ging das Ergebnis zum Seitenwechsel auf jeden Fall in Ordnung.

Nach Wiederanpfiff wendete sich das Blatt dann allerdings recht schnell. Die Gäste konnten noch einmal deutlich zulegen und vor allem die zuvor kaum in Erscheinung getretenen Simbacher Torhüterinnen spielten sich jetzt in den Vordergrund. Vier gut herausgespielte klare und dann ausgelassene Chancen in Serie sorgten gemeinsam mit drei kurz hintereinander ausgesprochenen Strafzeiten noch vor der 40. Spielminute beim 17:20 für die Wende.

Bei den Gelb-Blauen machte sich im kräftemäßig abbauenden Rückraum das Fehlen von Anne Marb und Fiona Schmid jetzt doch schmerzlich bemerkbar. Bei allem erkennbaren Willen und der tollen Fan-Unterstützung fanden die Schützlinge von Holger Hübenthal jetzt keinen Weg mehr, das Spiel noch einmal offen zu gestalten. Das am Ende auf der Anzeigetafel stehende 22:30 war in dieser Höhe und nach der starken ersten Hälfte dann doch sehr schmerzhaft, letztlich gab es am Simbacher Sieg auch in der Gesamtbeurteilung nichts zu rütteln. (hüb)

TSV Schwabmünchen Holland, Aßner; Kolodziej (4), Schuller, Birnkammer (1), Ö. Keskin (4), Fr. Schmid (1), Frommelt, Schlicker, Ratzek (5/3), L. Keskin (3), Rheindt (4).

