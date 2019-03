vor 22 Min.

Die Tore stehen wieder offen

Ein Rückrundenstart mit spannenden Partien

Von Marcus Angele

Augsburg Endlich ist die Winterpause vorbei und der Ball rollt wieder, auch in der A-Klasse Augsburg Süd. Wie berichtet, haben dabei einige Mannschaften das Thema Aufstieg und Relegation noch nicht ganz abgeschrieben. Die Jagd auf die beiden führenden Teams aus Fischach und Königsbrunn ist also eröffnet. Bereits am vergangenen Wochenende fertigte Walkertshofen den Tabellenletzten Wehringen mit 6:0 ab und der TSV Bobingen überraschte mit einem deutlichen 4:1 gegen Reinhartshausen.

Zu einem Spitzenspiel kommt es in Hurlach. Dort empfängt der SV den Tabellenführer aus Fischach. Es ist noch gar nicht so lang her, als sich die beiden Mannschaften gegen Ende der Vorrunde gegenüberstanden und Hurlach mit einer deutlichen 0:5-Niederlage vom Bröll-Team nach Hause geschickt wurde. Wollen die Oberbayern aber noch im Karussell der Aufstiegsanwärter dabei bleiben, müssen sie gewinnen.

Gleiches gilt für den VfL Kaufering II, der zum Vize-Herbstmeister Türk Gücü Königsbrunn II reist. Königsbrunn spielte bisher als Aufsteiger eine tadellose Saison und gewann auch das Hinspiel in Kaufring mit 5:3. Wie die Brunnenstädter nun mit der Situation als „Gejagte“ zurechtkommen und ob Kaufering nach Rückkehr seiner vielen Verletzten wieder an die Stärke vom Anfang der Saison anknüpfen kann, ist bei dieser Partie wohl entscheidend. Sollte Türk Gücü gewinnen, dürfte der Aufstiegszug für Kaufering schon jetzt abgefahren sein.

Ganz still und heimlich hat sich der TSV Walkertshofen an das Spitzenduo angeschlichen und rechnet sich für die Rückrunde gute Chancen auf Platz zwei aus. Souverän schickte das Staudenteam im Nachholspiel Wehringen mit 6:0 nach Hause. Mit einem weiteren Sieg gegen die Reserve des TSV Königsbrunn könnte die Vogg-Elf das Ziel erneute Relegation untermauern. Für die Brunnenstädter gilt erst einmal, die drei schweren Auswärtsspiele zu Beginn der Rückrunde gut zu überstehen und dann weiter eine solide Runde zu spielen.

Der SV Reinhartshausen hat gleich zu Beginn der Rückrunde einen herben Dämpfer gegen den TSV Bobingen II kassiert. Gegen den TSV Straßberg gehen sie aber trotzdem als Favorit ins Spiel und mit Rückkehrer Thomas Daniel verstärkten sie sich im Winter zentral. Straßbergs Coach Christian Schmid hofft derweil, dass seine bisher verletzten Leistungsträger wieder einsatzfähig sind und der Mannschaft mehr Stabilität geben. Vielleicht können sie dann auch in Reinhartshausen überraschen.

Die SpVgg Langerringen II tanzt ebenfalls noch in der Aufstiegsparty mit und war eine der positiven Überraschungen in der Vorrunde. Die Kicker von Trainer Günther Müller reisen zum Tabellenschlusslicht Wehringen und sollten vom Papier her als Sieger vom Platz gehen. Natürlich kommt es auch darauf an, wie der FSV sein 0:6 weggesteckt hat. Doch so leicht wird er sich seinem Schicksal nicht ergeben.

Bei einem Sieg könnte Wehringen sogar den Türk SV Bobingen überholen. Dieser spielt an diesem Wochenende im Stadtduell gegen den TSV Bobingen II. Für beide war es eine Vorrunde des Vergessens. Der TSV Bobingen baut in der Rückrunde neben den Routiniers auch auf junge Spieler aus der eigenen Jugend und schickte im Nachholspiel den SV Reinhartshausen deutlich mit 4:1 nach Hause. Beim Türk SV Bobingen muss neben der schlechten Vorrunde auch noch der Rücktritt von Trainer Ugur Mert kompensiert werden. Im Hinspiel gab es ein torreiches 3:3.

Last but not least empfängt der dritte Bobinger Club, der SSV Bobingen, die Mannschaft des TSVKlosterlechfeld. Die Lechfelder kamen nach schwierigem Anfang immer besser in Tritt und konnten sich so einen relativ sicheren Mittelfeldplatz ergattern. Komplett konträr lief es beim SSV Bobingen. Nach starkem Beginn schlitterte er von einer Niederlage zur anderen und fiel in der Tabelle auf Rang zehn ab. Mit mehr Disziplin möchte Trainer Erdinc Yilmaz wieder zurück in die Erfolgsspur, um mit dem Abstieg schon frühzeitig nichts mehr zu tun zu haben. Im Hinspiel musste sich der SSV mit einem 2:3 den Lechfeldhasen geschlagen geben.

Themen Folgen