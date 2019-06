vor 23 Min.

Die besten Kämpfer im Kreis

Mehr als 100 Teilnehmer bei den Landkreismeisterschaften

Die 13. Landkreismeisterschaft Allkampf-Jitsu richtete heuer die Kampfsportabteilung des FSV Großaitingen aus.

100 Sportler aller Altersklassen gingen in den Disziplinen Selbstverteidigung, Formenlauf und Bruchtest im Einzel- und Mannschaftswettbewerb an. Ebenso wurde im Zuge der Landkreismeisterschaft das 7. Allkampf-Jitsu Kampfturnier mit 7 Teilnehmern ausgetragen.

Der Präsident der Deutschen Allkampf Union (DAU), Friedrich Kosak, nutzte die Gelegenheit, um zwei Ehrungen für besondere Verdienste im Kampfsport durchzuführen. Geehrt wurden Sonja Kienle, Trainerin im Kampfsportcenter Großaitingen, für ihre vorbildliche Kinder- und Jugendarbeit und Dr. Bernd Reitz, für seine langjährige Tätigkeit als Kampfrichter und Wettkampfarzt in der Deutschen Allkampf Union. Er ist außerdem als Trainer in der Allkampfschule Kinzel tätig.

Aus folgenden Vereinen gingen die Wettkämpfer an den Start: Untermeitingen (13 Starter), Schwabmünchen (11 Starter), Großaitingen (27 Starter) und der Allkampfschule Kinzel (51).

Als versuchsweise Neuerung wurde in der Disziplin „Selbstverteidigung“ in diesem Jahr das Bewertungssystem für alle Teilnehmer ab Grüngurt umgestellt. Anstelle der bisher üblichen Bewertung der einzelnen Vorträge nach Punkten traten die Sportler diesmal im direkten Vergleich gegeneinander an.

Die Gewinner der 13. LandkreismeisterschaftGroßaitingen (G), Untermeitingen (U), Schwabmünchen (SCH), Allkampfschule Kinzel (AK):

Kat. K1/1: Vitus Haug (G),

Kat. K1/2: Philipp Schischko (U),

Kat. K1A: Nikita Janzer (U),

Kat. K2A/1: Florian Fischer (G),

Kat. K2A/2: Luca Angeli (G),

Kat. K2B/1: Alexa Dieminger (U),

Kat. K2B/2: Antonia Schmid (G),

Kat. K2D/1: Nicole Wenninger (G),

Kat. K2D/2: Jasmin Freudling (U),

Kat. K3: Leon Saskovic (SCH)

Kat. K3A: Merve Isik (U),

Kat. K3B: Finn Negewich (G),

Kat. K3C: Lena Rubik (AK),

Kat. K4: David Sicker (G),

Kat. K5: Robin Schramm (G)

Kat. JM1: Maximilian Voigt (AK),

Kat. JM2: Matthias Wambsganz (SCH)

Kat. JW1: Nina Schramm (G)

Kat. JW2: Cornelia Hauth (SCH)

Kat. JW4: Corinna Wambsganz (SCH)

Kat. JW5: Katja Vetterl (AK),

Kat. Herren B: Manuel Saller (U)

Kat. Herren C: Anton Erward (SCH)

Kat. Herren A/S: Alexander Knabe (SCH)

Kat. Herren C/S: Alexander Schu (U)

Kat. Damen C: Sarah Büttner (SCH) Mannschaft Kinder:

Zen-Sen-Tigers (G)

Fight Jugend: Matthias Wambsganz (SCH)

Fight Erwachsene: Raphael Götzfried (SCH)

