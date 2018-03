vor 32 Min.

Diesmal nur zwei Spiele Lokalsport

Kreisklasse startet verkürzt

Von Christian Kruppe

Stück für Stück melden sich die einzelnen Spielklassen aus der Winterpause zurück. Am Wochenende geht die Kreisklasse wieder an den Start, wenn auch nur mit zwei Nachholspielen. Die SpVgg Langenneufnach tritt dabei am Sonntag ab 15 Uhr in Göggingen an.

Nach der starken Hinrunde sind die Langenneufnacher durchaus in der Favoritenrolle bei den Augsburger Vorstädtern, die bislang in der Defensive anfällig waren und die zweitmeisten Gegentore der Liga hinnehmen mussten. In der Offensive dürften die Gögginger auch an Gefahr eingebüßt haben, denn Toptorjäger Cetinkaya hat sich im Winter Richtung Täfertingen verabschiedet. So besteht die Hoffnung für die Stauden-Elf, auch im neuen Jahr eine gute Rolle spielen zu können, während es für Göggingen richtig schwer werden könnte.

Anspruchsvoll dürfte es auch für die SpVgg Langerringen bei ihrem Gastspiel in Großaitingen werden. Unter Sepp Lindner wirken die Großaitinger wesentlich gefestigter. Zudem hat sich der FSV mit Anton Ivce und Mark-André Wimmer verstärkt. Während der aus Kroatien kommende Ivce ein eher unbeschriebenes Blatt ist, weiß die Liga, was in Person von Wimmer auf sie zukommt. Der wuchtige Stürmer bringt eine Torgarantie mit, spielte schon zwei Spielzeiten für Großaitingen und erzielte dabei 39 Treffer. Wimmer und Coach Lindner kennen sich aus gemeinsamen Gögginger Zeiten. In denen traf der Stürmer 28-mal. Langerringen sollte gewarnt sein, wollen sie die wichtigen Punkte in Großaitingen mitnehmen. Mit einem Sieg könnte die Fischer-Elf an Ustersbach vorbeiziehen und sich den zweiten Rang sichern.

Themen Folgen