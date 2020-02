vor 36 Min.

Dominik Mayer kehrt zurück

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Bayernliga feiert der Routinier sein Comeback

Von Manfred Stahl

Zwei voraussichtlich vorentscheidende Wettkämpfe im Kampf um den Klassenerhalt in der Luftgewehr-Bayernliga Südwest stehen für die Singoldschützen Großaitingen am morgigen Sonntag in München auf der Anlage der gastgebenden HSG München in der Zielstattstraße auf dem Programm. Gegner der Großaitinger (6:14 Punkte) sind nämlich mit der FSG Kempten II (8:12 Punkte) und der BSG Offingen (6:14 Punkte) zwei direkte Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg.

Nachdem sie zuletzt mit zwei hart erkämpften Siegen gegen die HSG München (4:1 Punkte) und die Bundesliga-Reserve des SV Pfeil Vöhringen (3:2) ein kräftiges Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt gesendet und nicht nur das Schlusslicht der dritthöchsten deutschen Klasse abgegeben, sondern sogar die Abstiegsplätze verlassen haben, wollen die Großaitinger nun nachlegen und zwei weitere Siege einfahren.

Aufgrund der größeren Zahl an gewonnenen Einzelpunkten stehen sie aktuell an der Spitze eines gleichauf liegenden Trios. Hinter den Großaitingern rangieren die BSG Offingen und die HSG München (beide ebenfalls 6:14 Punkte). Nach den beiden jüngsten Erfolgen können die Großaitinger den Klassenerhalt wieder aus eigener Kraft schaffen.

Um morgen in München die Weichen zum Klassenerhalt zu stellen, haben die Großaitinger nichts unversucht gelassen, eine möglichst starke Truppe an den Start zu bringen. Erstmals zum Team stößt in der laufenden Saison der frühere Bundesligaschütze Dominik Mayer. Das Großaitinger Eigengewächs, das aus familiären Gründen kürzertritt und im Grunde nur noch in der vierten Mannschaft in der Gauliga schießt, hat sich zu einem kurzfristigen Comeback überreden lassen und wird morgen nach eigener Aussage sowohl gegen die FSG Kempten II (11 Uhr) als auch gegen die BSG Offingen (13.30 Uhr) antreten.

Mit ihm sollten die Großaitinger, die darauf hoffen, dass auch der am letzten Wettkampftag so starke Schweizer Christian Alther wieder zur Verfügung steht, gut genug gerüstet sein, um die anvisierten zwei Siege einzufahren.

Themen folgen