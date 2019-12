13:47 Uhr

Dramatische Spiele ohne Happy-End beim TSV Schwabmünchen

Eine starke Partie am Kreis spielte Youngster Jan Wiedmer (am Ball), der mit seinem Team unglücklich gegen den Tabellenführer aus Göggingen verlor.

Das Schwabmünchner Männer-Team unterliegt gegen den Spitzenreiter Göggingen mit 25:28, und auch die Frauen müssen eine knappe Niederlage hinnehmen.

Schwabmünchen Große Emotionen, viel Dramatik und leider zweimal kein Happy End – für die Handballer des TSV Schwabmünchen lief der Heimspielabend am Samstagabend leider so gar nicht nach Wunsch. Die Männer unterlagen in der Bezirksoberliga Spitzenreiter Göggingen nach einen tollen Aufholjagd am Ende mit 25:28, die Landesliga-Frauen mussten gegen Mitaufsteiger Waltenhofen eine sehr schmerzliche 32:34 Niederlage einstecken.

Die Vielen Zuschauer in der Hans-Nebauer-Sporthalle erlebten beim mit Spannung erwarteten Auftritt des souveränen Tabellenführers aus Göggingen einen eher unerwarteten Auftakt, denn die Anfangsphase gehörte den Gastgebern. Nach 90 Sekunden hatte der gut aufgelegte Leo Scholz bereits zweimal getroffen und auch nach sechs Minuten stand noch ein 3:1 auf der Anzeigetafel. Dann zeigten die Augsburger allerdings zunehmend ihre Klasse und stellten die Gelb-Blauen vor allem mit einer starken Abwehr vor große Probleme. Verfrühte Abschlüsse und eine leider auch schwache Wurfausbeute aus guten Positionen brachte die Torquote der Gelb-Blauen drastisch in den Keller, und so stand trotz eines beherzten Auftritts und einer engagierten Abwehrleistung zum Halbzeitpfiff der guten Unparteiischen Bräunlein/Meck ein ernüchterndes 8:13.

Bis zum 10:16 (34.) schien alles weiter in diese Richtung zu laufen, dann griff allerdings die doppelte Manndeckung der Schwabmünchner zusehends besser. Zunächst entschärfte der neu zwischen die Pfosten gekommene Sascha Winter einige wichtige Bälle und prompt lief es auch im Angriff wieder deutlich besser. Tor um Tor kämpften sich die Schützlinge des an diesem Abend alleine verantwortlichen Coaches Florian Pfänder gegen verunsicherte Gögginger heran, und als Peter Bürgle mit einem Doppelschlag nach dem 21:23 zum Ausgleich traf, bebte die Hans-Nebauer-Halle förmlich. Die Schlussphase gehörte dann aber wieder dem Tabellenführer, der sich wie so oft in kritischen Phasen auf den überragenden Patrick Schupp verlassen konnte, der die letzten drei entscheidenden Treffer im Alleingang erzielt. „Wir haben dieses Spiel leider bereits in der ersten Halbzeit hergegeben, ein Sieg über sehr starke, aber sicher nicht unschlagbare Gögginger war heute drin“, gab ein enttäuschter Schwabmünchner Trainer Flo Pfänder nach der Schlussirene zu Protokoll.

TSV Schwabmünchen Hübenthal, Winter (1); Merbold (1), Reinsch (4), Bürgle (5), Brugmoser, Wiedmer (2), Hänsel (2), Thoma, Scholz (6/1), Reichenberger (4), Boppel, Fetah

Gute Angriffsleistung ist zu wenig für das Frauenteam

Ein ungewöhnlich torreiches Spiel erlebten die zahlreichen Anhänger der Schwabmünchner Landesligahandballerinnen beim Auftritt ihres Teams gegen Waltenhofen. Nach nicht einmal zehn Minuten stand ein erstaunliches 9:7 für die Gelb-Blauen an der Anzeigetafel und das Duo Svenja Kolodziej/Öykü Keskin hatte gegen den defensiven Abwehrverband der Gäste bereits sechsmal aus dem Rückraum getroffen. Nachdem sich auch die Außenspielerinnen mit Damaris Rheindt und Selina Schuller treffsicher zeigten, gab es danach nicht viel an der Torausbeute auszusetzen, was allerdings auf die eigene Abwehrarbeit nicht zutraf. Insgesamt waren die Schützlinge von Coach Holger Hübenthal zu passiv und kamen gegen die Allgäuerinnen häufig einen Schritt zu spät. So ging es nach abwechslungsreichen 30 Minuten mit einem 17:17 in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff bot sich den toll mitgehenden Fans fast das identische Bild, wobei sich auf Schwabmünchner Seite der Kräfteverschleiß zwischenzeitlich allerdings deutlicher bemerkbar machte. Die lange Zeit sehr geringe Fehlerquote stieg spürbar und dennoch wahrte das aufopferungsvoll kämpfende Team bis zum 31:31 (56.) seine Siegchance. Der Gästetreffer zum 31:32 und eine damit noch verbundene Zeitstrafe brachten die am Ende zutiefst enttäuschten Schwabmünchnerinnen dann doch auf die Verliererstraße. Die Saison befindet sich noch in der Hinrunde, aber der Weg in Richtung Klassenerhalt ist fraglos schwieriger geworden. (hüb)

TSV Schwabmünchen Aßner; Kolodziej (6), Schmid (4), Schuller (4), Birnkammer (1), Ö. Keskin (3), Frommelt (2), Schlicker, Ratzek, L. Keskin, Rheindt (9), Maywald (3/2);

