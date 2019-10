11:00 Uhr

Dritter Sieg im dritten Spiel für Kleinaitingen

Da kommt Freude auf: Nach drei Siegen in drei Spielen stehen die Kleinaitinger Volleyballerinnen in der Bayernliga auf Platz zwei in der Tabelle.

Die Spielerinnen des FC Kleinaitingen bleiben auf der Erfolgsspur. Gegen das zuvor noch ungeschlagene Team aus Tiefenbach gab es einen überzeugenden 3:0-Erfolg.

Kleinaitingen Im Spiel gegen den bisher ebenfalls ungeschlagenen FC-DJK Tiefenbach konnten die Damen des FC Kleinaitingen einen überzeugenden 3:0-Sieg einfahren (25:21, 25:21, 25:13).

Doch der Tag begann alles andere als optimal. Bereits beim Einspielen wurde klar, dass die etatmäßige Mittelblockerin Nicki Mayr nicht spielen konnte sodass Niki Sandru die ungewohnte Position übernehmen musste und Luisa Nowotny auf die Diagonale wechselte. Beide Konstellationen hatte man im Training immer mal wieder als Notfallplan ausprobiert. Doch was die ganze Mannschaft dann ablieferte, war absolut überzeugend. Beim Stand von 6:3 und 11:6 für Kleinaitingen musste der Gegner bereits beide Auszeiten nehmen und erst gegen Ende des Satzes beim Stand von 24:16 ließ eine kurze Annahmeschwäche den Vorsprung schmelzen, bevor man den Sack zumachen konnte (25:21).

FC Kleinaitingen zeigt Kampfgeist

Der zweite Satz verlief ähnlich wie der erste. Druckvolle Aufschläge von Amelie Medele und Elke Kexel, ein gut positionierter Block aber vor allem der Kampfgeist jeder Einzelnen, keinen Ball verloren zu geben, brachten die Gegner fast zur Verzweiflung. Immer wieder konnten die Spielerinnen des FC Kleinaitingen gut abwehren (Steffi Gilg, Antonia Meyer) und selbst aus aussichtslosen Situationen brachte man den Ball noch über das Netz und riss die zahlreichen Zuschauer vom Hocker, die ihrerseits fütr eine tolle Stimmung sorgten. Ungefährdet konnte auch der zweite Satz mit 25:21 gewonnen werden.

Im letzten Satz des Tages merkte man dann, dass Kleinaitingen nichts mehr anbrennen lassen wollte. Durch die gute Annahme und Abwehr konnte Zuspielerin Krissi Schaffner alle Angreifer variabel einsetzen, die ihrerseits abwechselnd mit harten Bällen, clever gesetzten Lobs und vor allem mit Auge immer wieder die Löcher in Block und Abwehr fanden und dem Gegner keine Chance ließen (25:13).

Somit gehen weitere drei Punkte auf das Konto des FC Kleinaitingen, was momentan den zweiten. Tabellenplatz bedeutet. Jetzt heißt es zwei Wochen weiter an der Abstimmung und kleinen Ungenauigkeiten zu arbeiten, bevor am 2. und 3. November der Doppelheimspieltag in Graben ansteht.

FC Kleinaitingen Stefanie Gilg, Elke Kexel, Nicki Mayr, Ria Mayr, Amelie Medele, Antonia Meyer, Luisa Nowotny, Nici Sandru, Krissi Schaffner.

