vor 24 Min.

Duell unter Nachbarn

In Bobingen spielen die Kontrahenten nur wenige Meter voneinander entfernt

Keine 100 Meter Luftlinie liegen zwischen dem Sportpark an der Hoechster Straße, der Heimat des TSV Bobingen, und dem Sportplatz an der Realschule, auf dem der Türk SV Bobingen seine Heimspiele austrägt. TSV-Bobingen-II-Co-Trainer Vollmann und seine Spieler können sich also sogar in der eigenen Kabine umziehen und dann gemütlich zum Nebenplatz marschieren. Doch gemütlich angehen wollen es die Gäste nicht. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen“, erklärt Vollmann, „besonders natürlich das Derby. Auch wenn wir wissen, dass der Türk SV viel individuelle Klasse in seinen Reihen hat.“

Nach dem 3:0 gegen den SV Gessertshausen ist die Stimmung gut, auch weil die Bezirksliga-Reserve eine gute Vorbereitung gespielt hat und der Kader mit Nachwuchsspielern und drei Neuzugängen verstärkt wurde. „Wir wissen um die Stärke des Gegners, wollen aber mit unseren jungen Spielern dagegenhalten.“

Dagegenhalten muss auch der Türk SV Bobingen, ist sich Trainer Herbert Wiest sicher. Mit 13 teils hochkarätigen Neuzugängen sorgte der Verein in der Sommerpause für Aufsehen.

Im ersten Saisonspiel gelang aber noch nicht der erhoffte Sieg. Der erfahrene Coach bemängelte vor allem die zweite Halbzeit beim Auftaktremis gegen Türkgücü II: „Da haben wir alles vermissen lassen. Damit bin ich alles andere als zufrieden.“

Auch im Derby erwartet Wiest eine harte Nuss, trotz der Favoritenrolle, die viele Experten seinem Team zusprechen: „Wir müssen uns schnell drauf einstellen, dass wir die Gejagten sind und unsere Rolle annehmen.“

Noch fehlt dem Kader etwas die Breite, erst im September erwartet Wiest die vielen Urlauber zurück. Dennoch ist der Coach von der Leistungsfähigkeit seiner Spieler überzeugt. „Wir haben auch jetzt eine schlagkräftige Truppe, aber wenn wir nicht mit Tempo, Laufbereitschaft, Aggressivität und aller Konsequenz spielen, werden wir es in dieser Liga schwerhaben.“

Weniger schwer hatte es der SSV Bobingen am vergangenen Wochenende. Beim 6:2-Auswärtserfolg gegen den TSV Straßberg überzeugte das Team laut Abteilungsleiter Harald Klinger vor allem in der ersten Halbzeit und führte bereits mit 4:0. „Dann haben wir etwas das Fußballspielen eingestellt“, so Klinger.

Prompt kassierten die Siedler zwei Gegentreffer. Eine solche Verschnaufpause darf sich die Elf von Erdinc Yilmaz und Derya Demirbilek am kommenden Sonntag nicht erlauben.

Zum Heimspiel kommt Türkgücü II. „Zu Beginn der Saison wissen ja viele Teams noch nicht genau, wo sie stehen. Da wird die nächste Aufgabe gleich der erste richtige Gradmesser“, ist sich Klinger der Herausforderung bewusst.

Die Reserve hatte auch am vergangenen Wochenende einige Spieler an Bord, die eigentlich zum Bezirksligakader gehören. „Trotzdem wollen wir aus dem Heimspiel etwas Zählbares mitnehmen.“

Nach einer guten Vorbereitung und der ein oder anderen Veränderung im Kader rechnet sich Klinger mit seinem SSV einen guten Mittelfeldplatz aus: „Wir sind in diesem Jahr vielleicht etwas erfahrener und kompakter, aber Mannschaften wie der Türk SV, Türkgücü oder auch der SV Reinhartshausen sind sehr stark aufgestellt.“

Für den angesprochenen SV Reinhartshausen geht es nach dem souveränen 6:2 im ersten Heimspiel nun nach Gessertshausen, wo die Mannen von Dieter Fuhrmann die 0:3-Schlappe vor heimischem Publikum wettmachen wollen.

Der TSV Straßberg reist nach Hurlach. Christoph Schmid und seine Truppe werden es bei der jungen Elf von Christian Ziegler nicht leicht haben, Wiedergutmachung zu leisten.

Bei Lagerlechfeld II dürfte die Aufstiegseuphorie nach dem 3:7 bei Langerringen II etwas gedämpft worden sein. Im ersten Heimspiel steht nun das Derby gegen Klosterlechfeld an, das mit einer Woche Verzögerung in die Runde einsteigt.

Für den TSV Königsbrunn II steht auch im Heimspiel eine schwere Aufgabe bevor. Es kommt der aktuelle Tabellenführer Langerringen II, der am vergangenen Wochenende mit einem verstärkten Kader antrat. Spielfrei ist Kaufering II. (SZ)

