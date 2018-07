Durch die Wertach und über Hindernisse

vor 24 Min.

Der Schwabmünchner Silvesterlauf bekommt einen Zwilling im Sommer. Was die Läufer entlang der Wertach alles erwartet

Von Christian Kruppe

Schwabmünchen Schon fünfmal sorgte das Team von „time2run“ dafür, dass sich Hunderte von Läufern am Silvestertag auf die zwölf Kilometer-Runde vom Luitpoldpark zur Wertach und zurück machten. Schon seit Längerem hat Organisator Leo Klocke mehr im Sinn. Bereits 2016 sinnierte er über einen Lauf im Sommer nach. „Draußen an der Wertach, mit mehr Hindernissen und viel Dreck“, so sein Plan.

Am kommenden Samstag ist es so weit. Die Idee aus 2016 wird umgesetzt. Ab 13 Uhr gehen die ersten Läufer beim 1. Wertach-Extrem-Run an den Start. Was dann auf die Läufer wartet, hat es in sich. In drei Kategorien können die Teilnehmer antreten. Für den Nachwuchs bis zwölf gilt es, zwei Kilometer zu laufen und dabei zehn Hindernisse zu überwinden. Die heißen dann Heuballenpyramide, Reifenchaos oder Schaumparty. Für die Großen gibt es zwei Strecken. Diejenigen, die sich mit dem Titel „Master“ begnügen, stellen sich sechs Kilometern mit 20 Hindernissen. Doch es geht noch eine Spur extremer. Unter dem Namen „Ultra“ warten zehn Kilometer und 30 Hindernisse auf die Läufer. Beide Läufe haben eine Gemeinsamkeit: Es geht durch die Wertach – zweimal.

„Ein hartes Brot für jeden Läufer“

„Es wird ein hartes Brot für jeden Läufer“, verspricht Organisator Leo Klocke. „Im Gegensatz zum Silvesterlauf ist nun der Fokus auf die Hindernisse gerichtet“, so Klocke. Wasser, Schlamm, Klettern und Kriechen, all dass verspricht Klocke den Teilnehmern. Das Hinterlistige ist, das im Vorfeld ein Plan veröffentlicht wurde, der die Lage der Hindernisse zeigt, aber nur zwei Drittel der Hindernisse haben einen Namen bekommen. Der Rest der Hindernisse bleibt ohne Namen – und somit fehlt auch der Hinweis, was auf die Läufer zukommt. So wie die beiden Querungen der Wertach. Eine ist bei der Wasserwachtstation, die zweite in der Nähe des Stauwehrs. „Was da alles passieren kann, bleibt ein Geheimnis“, so Klocke.

Weder die Geheimnisse noch das, was bekannt ist, scheint die Sportler abzuschrecken. Mehr als 400 Meldungen sind bis zum Online-Meldeschluss am Dienstagabend eingegangen. 33 Kinder sind derzeit für den „Wertachkids“ angemeldet, 168 Meldungen liegen für den sechs Kilometer langen „Masters“-Lauf vor. Die meisten Läufer, 201 an der Zahl, haben sich für die längste und härteste Variante, den „Wertachultra“ entschieden.

„Die Leute wollen sich scheinbar gerne quälen“, stellt Klocke fest. Dabei ist es nicht das große Ziel, tolle Zeiten zu laufen. Der Spaß soll im Vordergrund stehen. Und auch die gute Tat. Denn ein Teil des Startgeldes fließt, wie beim Silvesterlauf, an die Schwabmünchener Ulrichswerkstätten.

Anders als der Silvesterlauf, der durch die lange Strecke mehr ein Event für die Läufer ist, kommt man beim 1. Wertach-Extrem-Run auch den Zuschauern entgegen. Ein großer Teil der Hindernisse ist so platziert, dass sie von der Betonstraße, die westlich der Wertach verläuft, gut einzusehen sind. Die restlichen sind alle mit ein paar Schritten zu erreichen. „Ich denke, es wird ein Spaß für Zuschauer und Läufer“, ist sich Leo Klocke sicher.

