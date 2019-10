02.10.2019

EHC-Coach Schedlbauer: Sind spielstärker als letzte Saison“

Peter Schedlbauer startet am Freitag mit dem EHC Königsbrunn in die neue Bayernliga-Saison.

Plus Peter Schedlbauer, Trainer des Bayernligisten EHC Königsbrunn, sprach mit uns über seine Ziele für die Saison und die Stärken seines Teams.

Von Norbert Staub

Königsbrunn Das Bayernliga-Team des EHC Königsbrunn startet am kommenden Freitag in die Saison. Um 20 Uhr geht es in eigener Halle gegen Geretsried. Wir sprachen mit Trainer Peter Schedlbauer über sein Saisonziel und sein Team.

Herr Schedlbauer, wie zufrieden sind Sie mit der Vorbereitung auf die Saison? Schedlbauer: Das ist richtig gut gelaufen, die Jungs haben super mitgemacht. Im Sommertraining hatten wir eine Trainingsbeteiligung von über 70 Prozent, sodass wir konditionell top dastehen. In den Spielen hat man gesehen, wie das Team immer besser zueinanderfindet. Ich bin guter Dinge, dass alle Spieler zum Start auf einem Top-Level sind. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Aber das zweite Vorbereitungsspiel gegen Memmingen haben sie doch klar verloren. Schedlbauer: Das hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht. Es ist normal, wenn ein Team nach einer harten Vorbereitung eine Ermüdungsphase durchmacht. Ich hatte das sogar schon früher erwartet. Was rechnen Sie sich im ersten Spiel gegen Geretsried aus? Schedlbauer: Das ist der schlimmste Gegner, den wir zum Auftakt bekommen konnten. Die haben nicht so optimale Trainingsmöglichkeiten und wären vergangene Saison fast abgestiegen, sodass viele denken, die schlagen wir locker. Aber Geretsried hat eine richtig gute Truppe beieinander, die nichts zu verlieren hat. Da haben die Verantwortlichen einen tollen Job gemacht. Ich glaube auch nicht, dass die gegen den Abstieg spielen, und sehe sie eher im Mittelfeld. Wie lautet Ihr Saisonziel? Schedlbauer: Wir müssen schauen, dass wir konstanter werden. Die Mannschaft hat ja gezeigt, dass sie gut Eishockey spielen kann und das Team ist in meinen Augen spielstärker als letzte Saison. Eine Platzierung wollen Sie also nicht nennen? Schedlbauer: Ein Platz unter den ersten Sechs sollte schon unser Ziel sein. Aber einfach wird das nicht. Die Bayernliga ist wahnsinnig ausgeglichen: Wenn man sich eine längere Schwächeperiode leistet, ist man schnell hintendran, aber wenn es gut läuft, kann man auch vorne mitspielen. Wer sind denn aus Ihrer Sicht die Favoriten in der Bayernliga? Schedlbauer: Passau ist extrem stark, die haben sich sehr gut verstärkt. Miesbach dürfte ebenfalls vorne mitspielen. Bad Kissingen hat auch ein spielstarkes Team, aber Passau und Miesbach sind für mich die Favoriten. Kommen wir noch mal auf ihr Team zurück: Beide Torhüter haben in der Vorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen. Gibt es eine klare Nummer eins? Schedlbauer: Wir haben mit Jenny Harß und Nicolas Hetzel zwei gute Keeper. Im Moment hat Jenny die Nase vorne. Nicolas hat die erste Phase der Vorbereitung wegen Krankheit verpasst, während Jenny topfit ist und mehr Erfahrung hat. Sie haben ja mit Dominic Auger einen neuen Kapitän bestimmt. Was steckt hinter dieser Entscheidung. Schedlbauer: Ich habe mich nach den Trainingseindrücken dafür entschieden. Dominic Auger ist ein ausgesprochener Fachmann und ein Profi auf dem Eis, der auch eine gewisse Ausstrahlung gegenüber den Schiedsrichtern hat. Auch unser bisheriger Kapitän Marc Streicher ist ein Leader, aber Dominic Auger bringt einfach mehr Erfahrung und Routine mit. Gerade unsere jungen Spieler können sehr viel von ihm lernen. Lesen Sie auch: Königsbrunn bietet dem Oberligisten Paroli Königsbrunn besteht den Härtetest Königsbrunn besteht den Härtetest

