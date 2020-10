vor 38 Min.

Eigentlich freuen sich alle auf Spiele

Es überwiegen aber die Zweifel, ob überhaupt gespielt werden kann. Die vier Südvereine haben jedenfalls Lust auf Derbys in einer Gruppe

Von Hieronymus Schneider

Der gemeinsame Liga-Cup der Kreisligen Augsburg und Ost wird von den vier Vereinen des südlichen Landkreises durchweg positiv bewertet. In der Gruppe G wurden die SpVgg Langerringen, SpVgg Lagerlechfeld, FC Königsbrunn und der TSV Schwabmünchen II gesetzt, was interessante Lokalderbys verspricht.

Zum ersten Spieltag am Samstag wurden die Paarungen FC Königsbrunn gegen die Reserve des TSV Schwabmünchen um 14 Uhr und eine Stunde später das Aufsteigerduell der SpVgg Lagerlechfeld gegen SpVgg Langerringen angesetzt. „Wir freuen uns auf den Liga-Cup im Champions-League-Modus. Meine Mannschaft hat richtig Bock auf diese Derbys“, sagt der Langerringer Trainer Klaus Köbler. Auch der Gegner Lagerlechfeld hat sich laut Spielertrainer Daniel Raffler darauf gefreut, weil sonst eine sehr lange Winterpause droht. „Die Partien gegen Langerringen waren immer interessant, und es wäre sicher ein tolles Spiel vor eigenem Publikum“, sagt Raffler, der immer noch unter Personalnot seines Kaders leidet.

Auch Johannes Georgs vom FC Königsbrunn sagt: „Solange es uns nicht verboten wird, werden wir spielen und am Liga-Cup teilnehmen. Die Partien in dieser starken Gruppe wären ein guter Gradmesser für unser Team, und es gibt ja nichts zu verlieren.“

Zurückhaltender ist Schwabmünchens Christian Wanner. Er meint, dass der Lückenfüller bis zur Fortsetzung der Punktspiele für die Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich nur wenig positive Effekte hat: „Wenn nur zwei aus jeder Gruppe weiterkommen, kann es schon bald vorbei sein, und dann haben wir doch wieder eine lange Pause“, sagt Wanner, der zusammen mit Spielertrainer Sebastian Holzer für die Bayernligareserve der Schwarz-Weißen verantwortlich ist.

Angesichts der Nachrichten vom Mittwochabend vom Lockdown in Deutschland glauben aber alle Trainer nicht mehr an die Durchführung des Liga-Cups in diesem Jahr. „Es macht keinen Sinn, den ersten Spieltag noch durchzuführen, wenn ab November wieder die Einstellung des Spielbetriebs verordnet wird“, waren sich die Trainer in dieser Frage einig. (Fotos: Radloff, Schneider)

