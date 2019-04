12:47 Uhr

Ein Dreikampf an der Spitze

Der Vorsprung Fischachs schmilzt wie Eis in der Frühlingssonne

Von Marcus Angele

Die A-Klasse Augsburg Süd biegt so langsam in die Zielgerade ein und an der Tabellenspitze gibt es plötzlich einen Dreikampf. Nachdem Fischach gegen Langerringen mit 1:3 das Nachsehen hatte und Walkertshofen gleichzeitig sein Topspiel gegen Türkgücü Königsbrunn gewann, sind die drei Teams bis auf vier Punkte zusammengerutscht. Nun darf man gespannt sein, wem der Osterhase am Ostermontag die benötigten Eier ins Nest legt. Vom Papier her dürfte es für Fischach und Walkertshofen am kommenden Spieltag keine Probleme geben. Fischach tritt beim Tabellenletzten Wehringen und Walkertshofen beim Drittletzten Straßberg an.

Zu den Verletzungen kommt in Fischach nun auch noch das Pech dazu. Gegen Langerringen wurde ihnen zunächst ein klarer Elfmeter verweigert und ein bereits ertönter Elfmeterpfiff wurde vom Schiedsrichter wieder revidiert. Dazu läuft gerade auch alles schief was schief gehen kann und die Gegner nutzen dies gnadenlos aus. Vielleicht leistet hier nun ein Sieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht Wehringen wichtige Aufbauarbeit, um für die letzten Partien wieder genügend Selbstvertrauen zu schöpfen. In Wehringen wäre man dagegen schon froh, wenn man überhaupt eine Mannschaft stellen könnte. Gegen den SSV Bobingen musste das Spiel kampflos abgegeben werden.

Ganz anders stellt sich die Situation beim anderen Staudenclub dar. Für Walkertshofen kam nach dem Sieg gegen Türkgücü Königsbrunn die Niederlage der Fischacher gar nicht so ungelegen, denn so ist aus einem Zweikampf plötzlich wieder ein offener Dreikampf um die beiden Spitzenplätze entfacht. Am kommenden Wochenende stehen gleich zwei Auswärtsspiele an. Das Nachholspiel in Reinhartshausen wird sicher ein weiterer Härtetest für die Vogg-Elf. Am Montag geht es dann nach Straßberg. Hier rechnet eigentlich niemand mit einer Niederlage oder Punktverlust, doch gerade die Kleinen sind oft der entscheidende Stein, der so manchen Favoriten schon stolpern ließ.

Die Siedler sind an einem guten Tag schwer zu knacken

Nicht lange muss sich der Tabellendritte Türkgücü Königbrunn über die Niederlage in Walkertshofen grämen, denn man war lange Zeit gleichwertig. Nun reisen sie zum SSV Bobingen und dürften mit einer ähnlichen Leistung durchaus Chancen auf einen Sieg haben. Andererseits ist der SSV in der Rückrunde alles andere als Laufkundschaft und könnte an einem guten Tag die Punkte zu Hause behalten. Für den TSV Königsbrunn II ist 2019 noch nicht das ultimative Fußballjahr. Mit dem drittschwächsten Sturm zeigt sich deutlich das Problem - sie treffen zu wenig. So dürfte es gegen den VfL Kaufering schwer werden, etwas Gutes für das Punktekonto zu tun. Die Oberbayern fieselten zuletzt Klosterlechfeld humorlos mit 4:1 ab und sind derzeit in guter Form.

Ebenfalls klarer Favorit sind die anderen oberbayerischen Kollegen aus Hurlach beim Gastspiel bei Türk Bobingen. Hurlach brachte dem TSV Bobingen II beim sicheren 3:0 die erste Niederlage in der Rückrunde bei und sollte mit dem Tabellenvorletzten eigentlich keine Probleme haben. Etwas Frustbewältigung gelang den Türken beim knappen 1:0-Sieg gegen Straßberg. Damit sollten sie bei acht Punkten Vorsprung mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Spannend könnte dagegen das Nachbarschaftsderby des SV Reinhartshausen gegen den TSV Bobingen II werden. Auch wenn sie gegen Hurlach verloren, zeigen sich die Bobinger nach der Winterpause stark verbessert und sind bei den heimstarken Reinhartshauser nicht chancenlos. Der SVR spielt nach einer kleinen Schwächeperiode wieder solide und gewann beim TSV Königsbrunn nach einer starken zweiten Halbzeit verdient mit 4:0. Tendenziell dürfte in dieser Partie Reinhartshausen leichte Vorteile haben.

Die Partie Langerringen gegen Klosterlechfeld wurde auf den 1. Mai verschoben.

