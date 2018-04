vor 27 Min.

Ein Geheimnis der speziellen Art Lokalsport

Die Leistung und das Ergebnis aus dem Bayernliga-Hinspiel gegen Wolfratshausen, übrigens ebenfalls an einem Dienstag, würde dem TSV Schwabmünchen (hier Tim Uhde in Weiß)) gut gefallen. Denn die Menkinger gewannen, damals noch unter Cheftrainer Stefan Tutschka, mit einem 2:1.

Die englischen Wochen gegen für Schwabmünchen in Wolfratshausen weiter

Von Gerd Huber

Schlag auf Schlag geht es für den Fußball Bayernligisten TSV Schwabmünchen weiter. Bereits am heutigen Dienstag ab 18 Uhr gastieren die Schwarz-Weißen zu einem Nachholspiel beim BCF Wolfratshausen.

Nach drei Heimsiegen folgte für den TSV am Wochenende beim Aufstiegsaspiranten TSV Rain ein 1:2-Niederlage, sodass die Schwabmünchner schon noch Punkte sammeln müssen, um das Abstiegsgespenst endgültig zu vertreiben.

Das sieht auch Manager Manfred Bock so: „Ein Blick auf die Tabelle genügt, um die Brisanz der heutigen Partie herauszustellen. In Rain hätten wir mit Glück ein schmeichelhaftes Remis holen können, doch über weite Strecken sah ich einen blutleeren Auftritt, der erst nach der personellen Umstellung besser wurde. Diesmal müssen wir eindeutig mehr Gas geben, sonst gibt es ein böses Erwachen.“

Ähnlich ordnet Trainer Paolo Maiolo die Lage ein: „Wir können und müssen diesmal wieder besser Fußball spielen, was wir in Rain leider erst nach dem 2:0 gemacht haben.“ Wolfratshausen beobachtete er bei Schwaben Augsburg und dabei deren Kampfstärke kennengelernt. „Da müssen wir unbedingt voll dagegenhalten, wenn wir unser Ziel, nämlich drei Punkte mitzunehmen, erreichen wollen. Zur Not könnten wir aber auch mit einem Unentschieden leben.“

Die Oberbayern um ihren am Saisonende scheidenden Coach Marco Stier kamen zuletzt gegen den Meisterschaftsfavoriten SV Pullach zu einem unerwarteten und respektablen 1:1. Dadurch haben sie zusätzlich wieder etwas Morgenluft im Rennen um den Klassenverbleib getankt.

Das weiß Maiolo und wird es seiner Truppe vor dem Anpfiff eindringlich zu vermitteln versuchen: „Für Wolfratshausen ist das eine der letzten Gelegenheiten unten raus zu kommen und dementsprechend motiviert wird unser Gegner auftreten.“

Außerdem bleibt es für die Schwabmünchner bis zur Ankunft am Isar-Loisach-Stadion ein Geheimnis, auf welchem Platz sie wohl spielen dürfen. Dazu Manfred Bock: „Wir müssen auf alles eingestellt sein. Wir erlebten in Wolfratshausen schon öfters in dieser Hinsicht Überraschungen parat. Mal Rasenplatz, mal kleiner Nebenplatz oder Kunstrasen, wie derzeit beim BFV angegeben.“

Sollte sich der TSV Schwabmünchen in Wolfratshausen durch nichts beirren lassen und einen Sieg mit nach Hause bringen, dürfte das mehr als ein Meilenstein für den vorzeitigen Bayernligaerhalt bedeuten.

Themen Folgen