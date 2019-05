00:02 Uhr

Ein Rückzug und seine Folgen

Fast niemandem gefällt in der A-Klasse Süd der unfreiwillige Rückzug des FSV Wehringen II. Etwas sehr Erfreuliches bringt diese unerfreuliche Aktion doch mit sich

Von Marcus Angele

Da waren es also nur noch dreizehn: Vier Spieltage vor Schluss zog der FSV Wehringen seine Reserve aus der A-Klasse zurück. Schuld war zum Schluss der eklatante Spielermangel. Klar, dass dieser Ausfall kurz vor Ende der Meisterschaft nicht jedem gefällt, da sich nach der Annullierung der Ergebnisse doch ein anderes Tabellenbild ergibt. Profitiert hat hier der SV Hurlach, der in der Hinrunde gegen Wehringen verlor und jetzt keine Punkte gestrichen bekam. Absteiger gibt es dafür in dieser Saison keinen.

Tabellenführer Fischach hat nach seinem verpatzten Rückrundenbeginn anscheinend gerade noch einmal die Kurve bekommen und setzte sich im wichtigen Duell gegen Türkgücü Königsbrunn am Ende sicher mit 4:1 durch und hat nun gegenüber Konkurrent Walkertshofen bei einem vermeintlich leichteren Restprogramm alle Trümpfe selbst in der Hand. Aber vielleicht kommt ja doch wieder alles ganz anders, denn Fischach musste am Donnerstagabend erst einmal sein Nachholspiel in Kaufering unbeschadet überstehen (bei Redaktionsschluss nicht beendet). Und dann kommt es zum direkten Showdown am vorletzten Spieltag in Walkertshofen.

Der TSV Walkertshofen eilt weiter von Sieg zu Sieg und hatte auch beim 4:1 gegen den Türk SV Bobingen keine Probleme. Mit einem weiteren Sieg zuhause gegen Hurlach könnte das Staudenteam nun einen großen Schritt zur sicheren Relegation machen.

Hurlach spielt in dieser Saison mit zwei Gesichtern. Gegen vermeintlich einfache Gegner gaben sie leichtfertig Punkte ab, zeigten aber gegen stärker eingestufte Mannschaften wieder eine gute Leistung. Dies musste auch der SV Reinhartshausen im letzten Spiel erfahren. Mit einer 1:3-Niederlage im Gepäck wurden die in den letzten Spielen sehr gut aufgelegten Reinhartshauser nach Hause geschickt.

So dürfte Hurlach eine harte Nuss für den Tabellenzweiten werden.

Schon übermächtig scheint der TSV Fischach in seiner Begegnung beim TSV Straßberg zu sein. Und nach den zuletzt deutlichen Niederlagen rechnet wohl hier niemand ernsthaft mit einer Überraschung. Auch bei der 1:6-Klatsche beim SSV Bobingen wurden die Straßberger wieder regelrecht auseinandergenommen, und Toptorjäger Tuvshinbaatar Altantuul nagelte ihnen mit vier Treffern fast alleine die Bude voll. Mal sehen, ob er sich beim nächsten Auswärtsspiel im Bobinger Stadtderby gegen Türk Bobingen wieder so austoben kann. Türk Bobingen ist nun nach dem Wehringer Rückzug „unabsteigbarer“ Tabellenletzter geworden und möchte bestimmt in den verbleibenden Spielen die Rote Laterne noch gern an die Straßberger abgeben, die nur einen Punkt vor ihnen rangieren.

Zwei knifflige Heimspiele innerhalb von zwei Tagen hat der VfL Kaufering zu absolvieren. Am Donnerstagabend gab der TSV Fischach beim Nachholspiel seine Visitenkarte ab und anschließend klingelt der SV Reinhartshausen an der Tür. Kaufering kam am vergangenen Wochenende beim TSV Bobingen nicht über ein 0:0 hinaus und rutschte in die Tabellenmitte ab. Dort steht auch die SpVgg Langerringen, die es diesmal mit dem TSV Bobingen zu tun bekommt. Nach dem deutlichen 5:2 gegen den TSV Königsbrunn II könnte es gegen die Bezirksliga-Reserve durchaus etwas schwieriger werden.

Das Spiel des TSV Klosterlechfeld gegen Langerringen wurde auf den 9. Mai verschoben. Am Sonntag geht es auswärts gegen Türk Königsbrunn zur Sache. Für beide Partien werden die Chancen auf einen Lechfelder Sieg eher gering eingeschätzt, da sowohl Langerringen als auch Königsbrunn als sehr heimstark gelten. Spielfrei ist an diesem Wochenende der TSV Königsbrunn II.

