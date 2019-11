vor 20 Min.

Ein heißes Duell steht bevor

Gegen Erkheim müssen sich die Spieler des Türkgücü Königsbrunn auf ein hartes Stück Arbeit gefasst machen. Cemal Nam (schwarzes Trikot) scheint zu wissen, was das heißt.

Türkgücü Königsbrunn mischt wieder ganz oben mit. Jetzt kommt es zur Nagelprobe in Erkheim. Dabei treffen der zweitbeste Angriff auf die beste Defensive der Liga aufeinander

Von Hieronymus Schneider

Königsbrunn Mit dem 3:0-Heimsieg über den BSK Olympia Neugablonz hat sich der SV Türkgücü Königsbrunn eindrucksvoll im Kampf um die ersten beiden Plätze in der Bezirksliga zurückgemeldet. Nun ist der zweite Platz wieder in Reichweite und könnte am Sonntag aus eigener Kraft erobert werden.

Der Gegner ist allerdings kein geringerer als der TV Erkheim, der den Königsbrunnern in der vergangenen Saison eben diesen zweiten Platz weggeschnappt hat. Mit dem Aufstieg über die Relegation hat es allerdings für die Allgäuer nicht geklappt, und so stehen sich die beiden Konkurrenten erneut in der Bezirksliga gegenüber.

Das Hinspiel am zweiten Spieltag konnte Türkgücü durch Tore von Cemal Mutlu und Oguzhan Karaduman mit 2:0 für sich entscheiden und damit den Bann der beiden Niederlagen aus der ersten Bezirksligasaison brechen.

Anfang August waren die Erkheimer allerdings noch nicht in ihrer besten Besetzung angetreten. Ab dem vierten Spieltag legten sie aber eine Siegesserie hin und setzten sich am achten Spieltag an die Tabellenspitze.

Erst nach zwölf Spielen kam der Motor der Unterallgäuer wieder ins Stocken, als daheim nur ein 1:1 gegen Viktoria Augsburg heraussprang und das folgende Auswärtsspiel beim TSV Bobingen mit 0:2 verloren wurde. Danach konnte der FC Thalhofen zu Hause mit 2:1 besiegt werden und dann gab es wieder nur einen Punkt beim TSV Haunstetten. Völlig überraschend war die deutliche 0:4-Pleite vor einer Woche beim TV Bad Grönenbach. So verlor der TV Erkheim die Tabellenführung an den SV Cosmos Aystetten, der nun schon sechs Punkte Vorsprung hat.

Der zweite Platz wird ihnen neben dem SV Türkgücü auch noch vom FC Thalhofen streitig gemacht, der ebenso mit 30 Punkten nur zwei weniger als die Erkheimer aufzuweisen hat. Der FC Thalhofen spielt am Samstag beim nach dem Trainerwechsel wieder etwas erstarkten VfL Kaufering und Cosmos Aystetten muss sich bei Olympia Neugablonz behaupten.

Bei der Partie in Erkheim wird viel davon abhängen, ob die bisher mit nur neun Gegentoren beste Abwehr der Liga den mit 35 erzielten Toren zweitbesten Sturm des TV Erkheim in den Griff bekommt. Fabian Krogler steht mit elf Treffern auch auf Platz zwei der Torjägerliste.

Gegen Torwart René Bissinger und die trotz einiger Ausfälle gut organisierte Abwehr um Serkan Demharter, Tolga Özkan und René Hauck ist es aber nicht leicht, ein Tor zu erzielen. Im Königsbrunner Sturm haperte es oft an der Chancenverwertung. Das wurde im Spiel gegen Neugablonz auch erst durch einen Kunstschuss von Cemal Mutlu, einen abgefälschten Ball von Cemal Nam und einem verwandelten Foulelfmeter von Egor Keller besser.

Im Mittelfeld kann Trainer Burak Tok wieder auf Erdinc Kaygisiz und Dominic Britsch zurückgreifen. Oguzhan Karaduman und Mehmet Vural haben nach ihren Verletzungen schon gegen Neugablonz neben Cemal Mutlu, Kaan Dogan und Cemal Nam ein erfolgreiches Comeback gefeiert.

Im Sturm sollen Kerem Cakin, Egor Keller und Murat Civek für Tore sorgen, um an die beiden Auswärtssiege in Ottobeuren und Bad Grönenbach anzuknüpfen.

Das Spiel findet am morgigen Sonntag um 14 Uhr in Erkheim am Hauptplatz an der Memminger Straße 44 statt. Schiedsrichter ist Thomas Sprinkart vom TSV Burgberg.

Themen folgen