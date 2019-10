00:04 Uhr

Ein klassischer Fehlstart

Die Großaitinger Luftpistolenschützen verlieren beim Auftakt der 2. Bundesliga Süd beide Wettkämpfe

Von Manfred Stahl

So hatten sie sich das nicht vorgestellt: Nach dem ersten Wettkampftag der 2. Bundesliga Süd der Luftpistolenschützen rangieren die Luftpistolenschützen von Singold Großaitingen in der zweithöchsten deutschen Klasse mit 0:4 Punkten am Tabellenende. Sie verloren nämlich beim Saisonauftakt in Raisting am Ammersee sowohl den Wettkampf gegen die SG Auerhahn Steinberg (0:5) als auch den Wettkampf gegen den Erstligaabsteiger Peiting (2:3).

Während die Niederlage gegen das favorisierte Team aus Peiting nicht ganz unerwartet war, war die 0:5-Schlappe gegen das Team aus Steinberg bei Wackersdorf überhaupt nicht eingeplant. Im Gegenteil, denn Artur Pfitzner und Co. wollten hier eigentlich gleich den ersten Saisonsieg einfahren.

Dieser muss nun unbedingt am zweiten Wettkampftag geholt werden. Da treffen die Großaitinger, die beim Saisonstart weit unter ihren Möglichkeiten blieben, am 20. Oktober – erneut in Raisting – auf den SV Hubertus Rettenbach und die Adlerschützen Unteriglbach. Hubertus Rettenbach verlor zum Auftakt jeweils mit 2:3 gegen den SV Kelheim-Gmünd II und die HSG Erlangen, während Unteriglbach gegen die HSG Erlangen mit 4:1 gewann und gegen den SV Kelheim-Gmünd II mit 2:3 verlor.

Singold Großaitingen – SG Auerhahn Steinberg 0:5 Punkte. Der erste Wettkampf gegen Steinberg, bei dem sich die Singoldschützen einen Sieg ausgerechnet hatten, ging ganz klar verloren. Pech hatten dabei die beiden Topschützen Alexander Leuchtle und Florian Gollinger. Alexander Leuchtle sah gegen Stefan Kupillas lange wie der sichere Sieger aus und führte nach 30 Schuss mit 286:280. Zum Schluss hin verließ ihn das Schussglück und er verlor in der letzten Zehnerserie mit 89:97 noch acht Ringe und unterlag dadurch noch mit 375:377. Florian Gollinger verlor gegen Roman Schneider nach einem 367:367 im Stechen mit 9:10. Ihn kostete die mit 89 Ringen leicht verpatzte dritte Zehnerserie einen möglichen Sieg.

Deutlicher fielen die Großaitinger Niederlagen an den Positionen drei bis fünf aus: Ralf Wieler unterlag Konrad Schneider mit 356:369, Wilhelm Hämmerle gegen Timon Kraus mit 346:351 und Artur Pfitzner gegen Nick Ruß mit 365:373.

Singold Großaitingen – SV Peiting 2:3 Punkte. Auch im zweiten Wettkampf gegen Peiting schöpften die Großaitinger ihr Leistungspotenzial bei Weitem nicht aus. Letztlich mitentscheidend war, dass Alexander Leuchtle nicht richtig in den Wettkampf gekommen ist das Spitzenduell mit Zoran Sladjan mit 367:377 verlor. Niederlagen setzte es auch für Ralf Wieler (359:369 gegen Steffi Böhm) und Wilhelm Hämmerle (361:369 gegen Michaela Brosselt-Guggemoos).

Die Punkte für Großaitingen holten gegen den durchaus schlagbaren Erstligaabsteiger aus Peiting Florian Gollinger (368:366 gegen Georg Müller) und Artur Pfitzner (356:350 gegen den Ersatzschützen Michael Redl).

