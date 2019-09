10:50 Uhr

Ein unangenehmer Gegner für Schwabmünchen

Timo Pechtl (links) fehlt den Schwabmünchnern in der Partie beim SV Kirchanschöring.

Der TSV Schwabmünchen reist leicht geschwächt, aber mit guten Vorsätzen nach Kirchanschöring. Dort wartet ein unangenehmer Gegner.

Von Vanessa Bäumel

Ein Gegner, der oft als sehr unangenehm beschrieben wird, wartet auf den TSV Schwabmünchen am Wochenende: Die Schwarz-Weißen gastieren am Samstag ab 15 Uhr beim SV Kirchanschöring. Geleitet wird die Partie vom Unparteiischen Ramiz Begovic.

Der SV Kirchanschöring musste am vergangenen Wochenende eine Niederlage gegen den TSV 1860 München II einstecken. Nach dem Spiel bestätigte Löwen-Trainer Frank Schmöller wieder einmal, dass Kirchanchöring ein „unangenehmer Gegner“ sei.

Kirchanschöring hat sich verstärkt

Diesen Ruf haben die Gelb-Schwarzen schon seit einiger Zeit. Auch TSV-Coach Paolo Maiolo sieht das so: „Kirchanschöring ist von Haus aus schwierig zu spielen. Dieses Jahr aber noch mehr, da sich der Verein ordentlich verstärkt haben. Das Team ist körperlich robust und sehr zweikampfstark.“

Kirchanschöring hat bisher 16 Punkte sammeln können, wovon zehn im eigenen Stadion geholt werden konnten.

Die Fans des SV unterstützen ihr Team meist lautstark, worauf sich auch Schwabmünchens Trainer Maiolo freut: „Es wird meistens eine gute Stimmung gemacht von den Zuschauern, was immer sehr schön ist.“

Der Lauf des TSV Schwabmünchen hat weiterhin Bestand und soll so schnell auch nicht enden. Bereits 24 Punkte zieren das Konto der Menkinger. Um in Kirchanschöring etwas zu holen, müssen die Schwarz-Weißen aber aufpassen: „Kirchanschöring agiert meist mit langen Bällen nach vorne und im 16er wird es dann mit ihren starken Angreifern riskant. Besonders Albert Deiter ist ein gefährlicher Spieler“, so Trainer Maiolo über die Stärken des Gegners.

Doch es gibt auch Schwächen, die der TSV nutzen will: „In der Abwehr klappt es fußballerisch nicht immer ganz so gut“, so Maiolo. Trainer Paolo Maiolo sieht aber auch Dinge, die sein Team optimieren sollte: „Wir sollten eventuell das ein oder andere Tor mehr machen und weniger Chancen unseres Gegners zulassen.“

Personell gesehen muss der TSV Schwabmünchen diesmal auf den Abwehrspieler Timo Prechtl verzichten. Auch der zweite Torwart Michael Deininger ist imer noch verletzt. Jedoch ist Offensivmann Nico Gröb nach seiner Verletzung wieder zurück im Training und wird eventuell eingesetzt.

Der TSV Schwabmünchen setzt sich auf jeden Fall das Ziel, etwas Zählbares von der Fahrt mitzubringen: „Auch wenn es ein hartes Auswärtsspiel wird, will ich nicht mit leeren Händen nach Hause kommen“, so Schwabmünchens Trainer Paolo Maiolo.

Mitfahrgelegenheit: Um 10 Uhr fährt der Bus für Mannschaft und Fans am Sportplatz ab.

