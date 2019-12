vor 55 Min.

Eine Reise durch die Vereinsgeschichte

Die Singoldschützen Großaitingen bestehen seit 60 Jahren und feiern dies mit einer besonderen Versammlung

Von Uwe Bolten

Großaitingen Bei der Reise durch die Vereinsgeschichte der Singoldschützen herrschte absolute Stille im Saal des Gasthof Post an der Lindauer Straße. Immer wieder war bei den 130 eingeladenen Gästen ein leichtes Lächeln oder zustimmendes Nicken zu beobachten, während Fritz Spellbrink, 3. Schützenmeister des Vereins, am Gründungsort der erfolgreichen Gemeinschaft die Ereignisse zusammenfasste, die auf den Tag genau vor 60 Jahren am 9. Dezember 1959 begannen.

Es waren die Fakten einer Vereinsgeschichte, die sich auf der Jubiläumsgründungsversammlung mit dem Auf und Ab, mit Siegen und Niederlagen, und vor allem mit dem ehrenamtlichen Einsatz von damals 15 Gründern auf heute über 500 Mitgliedern erstreckte. Die dahinterstehenden Geschichten kamen erst später in den angeregten Gesprächen auf den Tisch. „In den 1970er-Jahren mussten wir zum Schießen nach Illertissen. Kurzerhand wurden die Werkzeuge im VW-Bus eines Elektro-Unternehmens rausgeräumt, Campingstühle in den leeren Innenraum reingestellt, wie Waffen im hinteren Teil des Fahrzeuges deponiert, und los ging die Fahrt“, erinnerte sich Spellbrink an vergangene Zeiten und kommentierte sofort lachend: „Das kannste heute nicht mehr machen“.

Ebenso hätte es in der Vergangenheit nicht so große Schießhallen gegeben, wie die 1980 eingeweihte und wieder vergrößerte Anlage am Sportplatz. „Einige wollten clever sein und deponierten ihre Waffen, um Wartezeiten beim Schießen zu verhindern, bei der Ankunft zügig an den wenigen Ständen. Da kam es schon mal in unbeobachteten Momenten vor, dass die Gegner die Zieleinrichtung verstellten und die Schützen bei den ersten Durchgängen miserable Ergebnisse erzielten“, erinnerte er sich weiter.

Der Wandel, dem sowohl Vereinsleben als auch der Schießsport unterlag, nahm Schützenmeister Helmut Geiger thematisch auf. „Es ist der Weg von einem Schießstand zum Schützenzentrum, von einem kleinen Ortsverein zur überörtlich anerkannten Schießsportgröße“, fasste er zusammen und belegte dies mit den 32 Mannschaften, die vor zehn Jahren zum 50-jährigen Jubiläum in den verschiedensten Ligen bis zur 1. Bundesliga aktiv waren.

Erwin Böckeler, seit 60 Jahren Vereinsmitglied, unterstrich nach der Veranstaltung die Notwendigkeit zum Wandel. „Ein Verein, der nicht mit der Zeit geht, kann nicht viel bieten. Veränderungen sind zur erfolgreichen Vereinsarbeit wichtig“, bestätigte der rüstige Senior.

„Heute gilt es die zu ehren, die ihre Kraft für den Verein eingesetzt haben, die Sport und Freizeit miteinander verbunden haben“, sagte Bürgermeister Erwin Goßner in seinem Grußwort und betonte damit das Wechselspiel der sportlichen und kameradschaftlichen Seite des Vereins. Zusätzlich übergab er dem Schützenmeister einen Obolus der Kommune zur Jugendarbeit.

Karina Wiedemann, stellvertretende Gauschützenmeisterin hatte tief in Archiv geblickt und zitierte aus der ersten Vereinssatzung, nach der „gemeinschaftliche Unternehmungen zum Wecken des Gemeinsinns“ als Ziele definiert wurde. „Dies hat sich bis heute erhalten, wenn man die große Anzahl der Aktivitäten außerhalb des Schießbetriebes betrachtet“, ergänzt Wiedemann.

Zu den Gruppen innerhalb des Vereins gehören ebenso die Böllerschützen. Schussmeister Peter Kuchenbaur trug am Tisch auch noch Anekdoten zur Vereinsgeschichte bei. „Wir waren vor einigen Jahren mit 35 Böllerschützen in Schwabegg, die Leitung hatte der dortige Schussmeister. Die Kommandofolge lief bis zum Schuss, als einer unsere Schützen feststellte, dass seine Waffe noch im Auto lag“, erzählte Kuchenbaur unter Grinsen der Anwesenden. Stolz sei er darauf, dass in 22 Jahre Böllerschießen kein Unfall zu verzeichnen war.

Die Singoldschützen in Überblick

Derzeit sind 16 Mannschaften in den Ligawettkämpfen mit Luftpistole, Luftgewehr und Sportpistole aktiv. Die erste Luftpistolenmannschaft schießen derzeit in der 2. Bundesliga, die erste Luftgewehrmannschaft in der Bayernliga. Beides Teams schossen auch schon in der 1. Bundesliga. Zu den 16 Teams zählen derzeit auch drei Nachwuchsmannschaften. Zudem kann bei den Singoldschützen mit allen üblichen Sportwaffen geschossen werden.

