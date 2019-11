vor 55 Min.

Eine sportliche Hochburg in Schwaben

Der Schützengau Lech/Wertach kann wieder zahlreiche Schützen für ihre Erfolge bis in höchste Ebenen ehren

Von Marcus Angele

Immer, wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, dürfen die Verantwortlichen des Schützengaus Lech/ Wertach noch einmal auf Erfolge und besondere Leistungen zurückblicken. Bei der Sportlerehrung im Schützenheim des Schützenvereins Gemütlichkeit Walkertshofen konnten wieder 35 Schützen ausgezeichnet werden, die bei den Meisterschaften auf regionalen, bayerischen und deutschen Meisterschaften sowie bei der Europameisterschaft außerordentliche Ergebnisse erzielt haben. Dazu gab es Ehrenpreise für die besten Einzelschützen bei den Ligawettkämpfen auf Gauebene in der Saison 2018/2019.

Gauschützenmeister Joachim Peters würdigte in seiner Eröffnungsrede den Schießsport, insbesondere die außergewöhnlichen sportlichen Leistungen in „seinem“ Gau Lech/Wertach. Peters betonte in seiner Rede, dass der Schießsport ein gesunder Baustein für ihre Entwicklung sein kann. „Besonders junge Menschen finden im Schützenverein einen Ort, in dem sie ihre sportlichen Grenzen austesten können, Leistungswillen und Leistungsbereitschaft beweisen müssen, Erfolge feiern und mit Kameraden teilen, aber auch bei Misserfolgen Halt bekommen. So wachsen sie an und in ihrem Sport. Und wir Schützenvereine fördern diese wichtigen Entwicklungen und Erfahrungen bedeutend mit.“

Höchste Anerkennung brachte er für die besonderen Leistungen der anwesenden Schützen entgegen. Es mache ihn immer wieder sehr stolz, dass Schützen aus allen Altersklassen und auf allen Ebenen sportliche Höchstleistungen bringen. In diesem Jahr durfte Peters mit Josef Wegscheider von den Singoldschützen Großaitingen sogar einen Europameister begrüßen.

Der stellvertretende Gausportleiter Maximilian Wamser ehrte anschließend 35 Schützen aus zahlreichen Vereinen. Jeder Schütze wurde dabei kurz mit seinen größten Erfolgen persönlich vorgestellt. Joachim Peters überreichte danach die Ehrenpokale an die besten Einzelschützen aus den Ligawettkämpfen sowie die Sportplaketten des Gaues in Silber und Gold für herausragende Leistungen und Ergebnisse.

Die in Walkertshofen ausgezeichneten Schützen im Überblick:

Ehrenpreise

Beste Einzelschützen bei den Ligawettkämpfen auf Gauebene Leonie Brettel (Auerhahnschützen Reinhartshausen), Peter Zerle (Edelweiß Bobingen), Jonas Dießenbacher, Karl Kraus (beide Schlossbergschützen Scherstetten), Stefanie Bauer, Niklas Hartmann (beide Singoldschützen Großaitingen), Bernhard Schmitt (SV Hubertus Oberottmarshausen), Robert Weber (ZSG Großaitingen).

Sportplakette des Gaues in Silber

Aufstieg in die Bezirksliga Günther Fichtinger, Roland Schipf und Bernhard Schmitt (SV Hubertus Oberottmarshausen).

Aufstieg in die Schwabenliga Alexander Högg, Markus Högg, Hubert Högg, Markus Thoma, Horst Weigend und Hermann Wiedemann (SG Mittelstetten).

Erfolge bei der schwäbischen Meisterschaft Barbara Bleicher, Florian Drexel, Michael Herzinger, Alexander Leuchtle, Dominik Mayer, Simon Mayer und Thomas Schneider (Singold Großaitingen), Alexandra Hack, Ulrike Hanser und Christina Wöhrle (Hubertus Langenneufnach), Walter Frey, Heinrich Mehr und Dr. Hermann Ober (Auerhahnschützen Reinhartshausen).

Erfolg bei der bayerischen Meisterschaft Elijah-Kaan Schüßler (SG 1880 Untermeitingen).

Sportplakette des Gaues in Gold

Erfolge bei der bayerischen Meisterschaft Wilhelm Hämmerle, Siegfried Jungwirth (Singold Großaitingen).

Erfolg bei der deutschen Meisterschaft Tobias Gsöll (Singold Großaitingen)

Erfolg bei der Europameisterschaft Josef Wegscheider (Singold Großaitingen).

Themen folgen