Loch im Eis sorgt für Bruch im Spiel

Königsbrunn kommt gegen Amberg zu Hause unter die Räder

Die eingeplante Revanche gegen den ERSC Amberg ging für den EHC Königsbrunn nach hinten los. Nach einer phasenweise desolaten Leistung geht der EHC gegen die bis dahin auswärts punktlosen Amberger mit 1:8 unter.

Die Gastgeber bekamen schon nach knapp einer halben Minute den ersten Dämpfer. Nach dem Anspielbully verpuffte der erste Angriffsversuch der Königsbrunner und der folgenden Konter endete im Tor der Brunnenstädter. Es dauerte ein paar Minuten, ehe sich der EHC Königsbrunn von diesem Schock erholt hatte. Die Hausherren kamen besser ins Spiel, aber mehr als eine optische Überlegenheit kam nicht zustande. Amberg verteidigte gut und clever, ließ vor allem keine Schüsse aus dem Bereich vor dem Tor zu und war bei Abprallern hellwach und somit immer einen Schritt schneller als er EHC. Zwar kam Königsbrunn so zu vielen Schussversuchen, die waren aber allesamt zu harmlos und endeten als sichere Beute bei Ambergs Torhüter Timon Bätge.

Wie es besser geht, zeigten die Gäste in der neunten Minute. Gefühlt der zweite Angriff sorgte für den zweiten Treffer. Der Kanadier Ryan Murphy hatte leichtes Spiel gegen die fahrlässig agierende Königsbrunner Hintermannschaft und netzte locker ein. Nur knapp drei Minuten später erhöhten die Gäste mit gefühlter Leichtigkeit auf 3:0.

Zwar waren die Hausherren über das komplette erste Drittel mit mehr Spielanteilen präsenter als Amberg, aber sobald es in Richtung Abschluss ging, begannen die Brunnenstädter schlampig zu agieren. Schlechte Pässe und schwache Torschüsse sorgten jedoch dafür, dass nichts Zählbares heraussprang.

In der ersten Pause hatte der verletzte EHC-Verteidiger Gustav Veisert noch Hoffnung auf die Wende. „Wenn wir noch konsequenter sind, geht noch was“, sagte er.

Und es schien, als solle er recht behalten. Königsbrunn war defensiv besser, ließ den Gästen deutlich weniger Raum. In der Offensive ließen sie jedoch weiterhin die letzte Konsequenz und Genauigkeit vermissen. Trotzdem sah es ganz gut. Bis die Stadionuhr noch 3:15 Minuten Restzeit anzeigte. Aufgrund eines Lochs im Eis schickten die Schiedsrichter die Teams vorzeitig in die Pause. Diese dauerte auch ein wenig länger, da die Unparteiischen in Sachen Loch auf Nummer sichergehen wollten. Doch Königsbrunns Eismeister leistete ganze Arbeit – unterm Strich die beste Aktion aufseiten der Gastgeber.

Was nach dem Wiederanpfiff passierte, ist schwer zu beschreiben. Innerhalb von 136 Sekunden stellten die Gäste auf 0:6 - der erste Treffer fiel gar bei Königsbrunner Überzahl. Es schien, als hätte die Pause dem EHC alles andere als gut getan. So war mit dem Seitenwechsel das Spiel schon vorzeitig entschieden.

Max Arnawa ließ direkt nach Wiederbeginn mit dem Tor zum 1:6 noch einmal einen Hoffnungsfunken aufflammen. Doch nur 16 Sekunden war dieser auch schon wieder verloschen, denn erneut konnten die Gäste in Unterzahl treffen. Der siebte Gegentreffer war dann auch genug für Königsbrunns Torhüter Donatas Zukovas, der sichtlich frustriert seinen Platz zugunsten des jungen Dominic Guran räumte. Dieser musste nur noch einmal hinter sich greifen, konnte aber im weiteren Spielverlauf zeigen, dass auf ihn durchaus Verlass sein kann. So konnten die Brunnenstädter zumindest verhindern, dass die Partie ein zweistelliges Ende nimmt.

Am Ende steht die schwer zu erklärende Niederlage einer Königsbrunner Mannschaft, die an diesen Abend nicht im Stande war, die gesteckten Erwartungen auch nur im Ansatz zu erfüllen. Vielleicht fehlt des dem jungen Team an erfahrenen Spielern, die gerade in solchen Situationen das Heft in die Hand nehmen. Talent hat die Mannschaft genug, doch am Freitag wurde sichtbar, dass auch ein wenig mehr Abgeklärtheit ein wichtiger Faktor sein kann.

Tore 0:1 Köbele, 0:2 Murphy, 0:3 Salinger 0:4 Mennear, 0:5 Murphy, 0:6 Campbell, 1:6 Arnawa, 1:7 Köbele, 1:8 Pronath. – Strafen Königsbrunn 6, Amberg 16. – Zuschauer 212