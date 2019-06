13:58 Uhr

Elias Herzig verlässt den TSV Schwabmünchen

Einen herben Verlust müssen die Fußballer des TSV Schwabmünchen hinnehmen. Elias Herzig wechselt zu einem Liga-Konkurrenten.

Die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen müssen einen herben Verlust hinnehmen: Elias Herzig verlässt den Verein und schließt sich dem Liga-Konkurrenten Jahn Regensburg II an. Dies bestätigte Teammanager Werner Muth unserer Zeitung.

Der 18-jährige Abwehrspieler war die Entdeckung der letzten Saison. Herzig kam 2018 aus der Jugend des FC Königsbrunn, wo er bereits unter dem jetzigen Schwabmünchner Coach Paolo Maiolo gespielt hatte. Als 17-Jähriger gab der Linksfuß sein Debüt in der Bayernliga und spielte eine nahezu fehlerfreie Saison. 30 Einsätze standen am Ende für ihn zu Buche. „Das ist natürlich ein herber Verlust. Er hat sich super bei uns entwickelt. Umso trauriger sind wir, dass wir ihn ziehen lassen müssen“, sagt Werner Muth zum Weggang des Talents: „Wir hatten zahlreiche Anfragen von namhaften Vereinen wie dem FC Augsburg, Greuther Fürth oder Werder Bremen, aber am Ende hat sich Elias für Jahn Regensburg entschieden.“

Ob der 18-Jährige, der gestern nicht zu erreichen war, die Vorbereitung bei den Zweitliga-Profis mitmacht, ist noch unklar. Herzig, der aus Moorenweis (Landkreis Fürstenfeldbruck) stammt, wird dann auch nach Regensburg ziehen und dort studieren. Er hatte noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr beim TSV Schwabmünchen, der aber auf seinen Wunsch hin aufgelöst wurde. (nos)

Themen Folgen