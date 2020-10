vor 38 Min.

Endlich wieder Meisterschaft

Nicolas Prestel (rechts) freut sich, dass sein Team endlich wieder in der Liga ran darf. Am Samstag kommt Ottobeuren.

Nach drei Pokalrunden darf der TSV Bobingen wieder in der Bezirksliga spielen. Samstag kommt Ottobeuren

Über ein Jahr ist es her, seitdem Ottobeuren und Bobingen sich zuletzt gegenüberstanden. Das Hinspiel endete damals 1:1. Nicolas Prestel, Angreifer beim TSV Bobingen, kann sich noch gut daran erinnern: „Damals hätten wir drei Punkte mitnehmen müssen“, sagt er.

Der Gegentreffer fiel kurz vor Schluss nach einer Standardsituation. Die Voraussetzungen haben sich seither aber deutlich geändert. Bis zum Samstag haben die Bobinger nach dem Neustart noch kein Bezirksligaspiel absolviert. Dafür glänzte die Mannschaft von Marco Di Santo und Michael Deschler im Pokal. Viel weiter ist da schon der TSV Ottobeuren. Die Unterallgäuer starteten zwar mit einer Niederlage gegen Heimertingen, gewannen zuletzt allerdings zwei Mal in Folge und entfernten sich etwas aus dem Tabellenkeller. Mit dem Gegner will sich Prestel gar nicht zu lange beschäftigen: „Wir wollen wie immer mit unserer eigenen Philosophie an das Spiel herangehen, darum konzentriere ich mich voll auf mich und meine Leistung.“

Die Leistung des 20-Jährigen hat in dieser Saison auch häufig gestimmt. Prestel erzielte bereits sieben Tore in der Liga und traf auch im Finale des Kreispokals doppelt. Auf den späten Ligastart freut sich der Bobinger umso mehr: „Zum Glück geht es jetzt wieder los. Wir rechnen uns schon noch etwas aus, wenn wir uns die Tabelle ansehen.“ Mit 34 Punkten stehen die Bobinger derzeit auf Rang acht. Dabei haben Prestel und Co aber noch zwei bis drei Nachholspiele im Vergleich zu manchem Konkurrenten in der Hinterhand. Die vorderen Mittelfeldplätze sind also erreichbar.

Jetzt gilt es die ansprechenden Leistungen aus dem Pokal zu bestätigen. „Die ganze Mannschaft ist extrem motiviert auf das erste Ligaspiel seit fast einem Jahr. Wir haben im Pokal gute Leistungen gezeigt und wollen das nun auch für den Rest der Saison unter Beweis stellen.“

Themen folgen