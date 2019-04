vor 6 Min.

Endlich wieder jubeln

Schwabmünchens Trainer Paolo Maiolo hat in einem Mannschaftsgespräch deutliche Worte an sein Team gerichtet.

Schwabmünchens Bayernligateam braucht dringend einen Erfolg. Gegen den FC Unterföhring fordert Trainer Paolo Maiolo Punkte ein

Von Vanessa Bäumel

Nach der enttäuschenden Niederlage am vergangenen Montag steht dem TSV Schwabmünchen eine nicht ganz so leichte Aufgabe bevor. Am Sonntag ist der FC Unterföhring zu Gast. Die von Thomas Zippe geleitete Partie beginnt um 15 Uhr.

Eigentlich ist es für den TSV Schwabmünchen ein Gegner, gegen den sie schon einige Male etwas holen konnten. Da wären zum einen die Spiele aus der Saison 2016/17, in der aus den beiden Partien gesamt vier Punkte geholt werden konnten und zum anderen das unvergessene Spiel, bei dem sich die Schwarz-Weißen mit ihrem 1:0-Sieg den Verbleib in der Bayernliga sichern konnten. Das Hinspiel in dieser Saison entschieden hingegen die Unterföhringer mit einem 1:0 für sich.

Derzeit stehen die Münchner zwar tabellarisch ziemlich weit unten, denn sie nehmen mit 24 Punkten aus 28 Spielen den vorletzten Tabellenrang ein. Und dass obwohl das Team von Peter Faber in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga gekickt hat. Lediglich neun von ihren 24 Zählern konnten die Unterföhringer dabei auswärts holen. Dennoch sollte man die Truppe auf keinen Fall unterschätzen. Im Gegensatz zu den Schwabmünchnern musste der FC Unterföhring am Samstag und am Montag ran. Im montägigen Spiel gegen den TSV Nördlingen erfuhren sie eine hohe 4:1-Niederlage.

Auch für den TSV Schwabmünchen war der Montag alles andere als rosig. Mit 2:0 unterlagen die Singoldstädter dem TSV Rain am Lech. Jetzt stehen sie mit 36 Punkten aus 27 Spielen auf dem elften Tabellenrang. Die Menkinger sind jedoch sowohl mit den „kleinen Löwen“(10.) und Schwaben Augsburg (12.) punktgleich.

22 ihrer 36 Punkte konnten die Maiolo-Truppe in der Augusta-Massivhaus-Arena holen und wenn es nach Coach Paolo Maiolo geht, sollen am Sonntag möglichst viele dazukommen: „Eigentlich ist es mir egal, wie Unterföhring spielt oder was sie machen, denn wir wollen einfach nur unser Spiel machen und das auch gewinnen. Nach einem Mannschaftsgespräch mit deutlicher Ansage von mir, bin ich zuversichtlich, dass die Jungs jetzt wissen um was es geht und das Ruder rumreißen.“

Personell gesehen muss der Schwabmünchner Trainer auf den immer noch gesperrten Turgay Karvar und Rainer D’Almeida verzichten.

Um einen Sieg einzufahren müssen die Schwabmünchner einiges verbessern: „Wir brauchen auf jeden Fall eine Leistungssteigerung in allen Bereichen, vor allem die Chancenverwertung muss verbessert werden. Meine Mannschaft muss unbedingt mit mehr Selbstvertrauen auf dem Platz stehen, denn wir haben eigentlich keinen Grund dies nicht zu haben“, fordert Trainer Paolo Maiolo.

