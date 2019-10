vor 2 Min.

Erfolgreiche Wehringer

Nachwuchs holt drei Titel bei Landkreis-Meisterschaften

Zum Abschluss der Bahnsaison waren die Wehringer Nachwuchs-Leichtathleten nochmals erfolgreich. Mit 15 Startern ging die Laufgemeinschaft Wehringen bei den Landkreismeisterschaften in Untermeitingen an den Start, wobei sie drei Titel und sechs Vizemeistertitel erringen konnte.

Julian Zeh aus Reichertshofen konnte seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Er siegte im Trikot der LG Wehringen über 800 Meter in neuer persönlicher Bestzeit von 2:44,58 Minuten in der Altersklasse M12. Beim 800-Meter-Rennen der Mädchen ging der Pokal ebenfalls nach Wehringen. Collien König (W11) gewann mit einem tollen Endspurt in 3:07,17 Minuten.

Die Mädchenmannschaft der U12 mit Collien König, Nina Drechsel, Leni Nieberle, Julia Schmidt und Laura Deuringer holte sich den Landkreis-Titel in der Teamwertung des Dreikampfes. In der Einzelwertung sicherte sich Nina Drechsel (W10) den Vizemeistertitel mit 1027 Punkten. Julia Schmidt wurde in derselben Altersklasse Neunte. Collien König landete mit 1071 Punkten auf dem Bronzerang der W11. Leni Nieberle wurde Zehnte vor Laura Deuringer (beide W11). Beim abschließenden 800 Meter Lauf holte sich Nina Drechsel (W10) die Silbermedaille in 3:11,23 Minuten. Laura Deuringer wurde Fünfte und Leni Nieberle Sechste über 800 Meter.

Eine weitere Silbermedaille gewann Anna Deuringer (W08) über die zwei Stadionrunden in 3:30,98 Minuten und Emma Ziegler (W09) wurde Vierte. Im Dreikampf belegte Anna Deuringer Rang fünf und Emma Ziegler Rang zwölf.

Auch Julian Gleich (M10) durfte sich über zwei Silbermedaillen freuen. Er wurde Zweiter im Dreikampf mit 975 Punkten und über 800 Meter. Mit 2:56,04 Minuten blieb Julian das erste Mal unter der magischen Drei-Minuten-Marke. Joel Sommerfeld (M11) kam mit 3:09,06 Minuten auf den fünften Rang. Ebenfalls Fünfter wurde Sebastian Öschay (M09) über 800 Meter in 3:17,52 Minuten und im Dreikampf mit 702 Punkten.

Samuel Still wird in der U16 Vizemeister im Dreikampf

Florian Puppich (M08) wurde über 800 Meter Siebter und im Dreikampf Achter. Niklas Monz (M09) und Felix Beck (M10) belegten ebenso den achten Platz im Dreikampf.

Vizemeister in der Altersklasse U16 wurde Samuel Still im Dreikampf mit 1251 Punkten. (SZ)

