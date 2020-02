vor 43 Min.

Erfolgreiche Wettkämpfe

Anton Greisel, Maximilian und Felix Wild sowie Miriam Bitsch (von links) waren die erfolgreichsten Teilnehmer des TSV Bobingen beim Nachwuchsschwimmfest in Nördlingen.

Die Sportler des TSV Bobingen überzeugten bei ihren Starts in Kaufering, Nördlingen und Dachau

Erfolgreiche Wettkampftage haben die Schwimmer des TSV Bobingen hinter sich.

Zunächst startete ein Teil von ihnen beim 2. Internationalen Lechtalcup in Kaufering. Samuel Bitsch konnte sich im Jahrgang 2010 bei acht Starts gleich achtmal auf dem Podest platzieren. Gold holte er sowohl über 200 Meter Freistil als auch über 100 Meter Rücken in hervorragenden 1:37,65 Minuten. Die Silbermedaille holte er sich über 50 Meter Schmetterling, 100 Meter Freistil und 200 Meter Lagen und Bronze gab es für ihn noch über 50 Meter Rücken, Brust und Freistil. Lina Ederer aus dem gleichen Jahrgang überzeugte mit ihren Siegen über 50 Meter Schmetterling, 100 Meter Rücken (1:41,87 Minuten) und über 50 Meter Freistil. Zudem wurde sie noch dreimal Dritte (50 Meter Rücken und Brust und 200 Meter Lagen).

Laura Leitschuh im Jahrgang 2003 holte Bronze über 50 Meter und 100 Meter Brust sowie über 100 Meter Rücken und 200 Meter Lagen. Zusätzlich schnappte sie sich noch Silber über 200 Meter Brust und 100 Meter Schmetterling. Im stark besetzten Jahrgang 2007 gab es für Tabea Meinig die Bronzemedaille über 50 Meter Brust und Silber über 200 Meter Brust. Der gleichaltrige Tobias Anthuber freute sich über Bronze über 100 Meter Schmetterling. Sebastian Paulin (Jahrgang 2009) durfte Bronze über 200 Meter Rücken mit nach Hause nehmen.

Katja Fieger in der Masterswertung gewann Bronze über 100 Meter Rücken und Silber über die doppelte Strecke. Topleistungen an den beiden Wettkampftagen zeigten auch Tabea Arnold, Sophia Rau (beide Jahrgang 2007), Julia Mengersen, Anna Thier (beide Jahrgang 2008) und Sophia Rosa Schmid (Jahrgang 2009).

Beim Wilhelm-Christ-Gedächtnisschwimmen in Nördlingen gingen dann vor allem die jüngsten Schwimmer an den Start. Trotz starker Konkurrenz aus München konnten insgesamt 28 Medaillen eingeheimst werden. Fünf Goldmedaillen sammelte allein Maximilian Wild im Jahrgang 2011. Er war über 50 Meter Schmetterling, Brust und Freistil sowie über 100 Meter Lagen und Freistil in der Topzeit von 1:39,95 Minuten nicht zu schlagen. Kaum weniger erfolgreich war Anton Greisel im Jahrgang 2012. Er entschied die 50 Meter Rücken und Freistil und 100 Meter Freistil (1:46,96 Minuten) und Rücken für sich und musste sich nur über 50 Meter Brust mit Platz zwei begnügen. Die gleichaltrige Miriam Bitsch glänzte mit dreimal Gold über 50 Meter und 100 Meter Rücken sowie Freistil (1:53,71 Minuten) und gewann zudem Silber über 50 Meter Brust und 50 Meter Freistil.

Sehr zufrieden war auch Felix Wild im Jahrgang 2009. Gold über 50 Meter Brust, Freistil und Schmetterling sowie über 100 Meter Lagen in 1:36,22 Minuten und dazu noch Silber über 100 Meter Freistil und 200 Meter Lagen und ein dritter Platz über 200 Meter Freistil machten seinen Tag perfekt. Im Jahrgang 2008 erkämpfte sich Anna Thier Silber über 50 Meter Freistil, Tabea Arnold nahm ebenfalls freudestrahlend Silber über 50 Meter Brust in Empfang. Gleich dahinter gelang Alessia Veronelli bei ihrem ersten Wettkampf Bronze über 50 Meter Brust. Lia Schmitz holte Silber über 50 Meter Schmetterling und Bronze über 50 Meter Freistil und Valentina Rosengart (beide Jahrgang 2010) sicherte sich Bronze über die 50-Meter-Bruststrecke. Sophia Rau (Jahrgang 2007), Vanessa Baierl, Nina Nestmann, Annika Springinklee, Maia Wagner (alle Jahrgang 2008) und Franziska Greisel (Jahrgang 2009) überzeugten mit tollen Zeiten ebenfalls auf ganzer Linie.

Fleißig Medaillen sammelten auch die älteren Schwimmer beim 21. Internationalen Dachauer Masterscup. Mit neuem Vereinsrekord von 27,26 Sekunden über 50 Meter Schmetterling katapultierte sich Olaf Elsner auch auf Rang eins der derzeitigen deutschen Bestenliste in der AK50. Auch seine Zeit von 58,17 Sekunden über 100 Meter Freistil bedeuteten Vereinsrekord, wenn er auch hier nur Rang zwei bei starker Konkurrenz erreichte. Sein zweites Gold holte er sich noch über 100 Meter Lagen.

Nina Bruckdorfer in der AK 20 sicherte sich dreimal Gold über 50 Meter Brust, 100 Meter Freistil und 100 Meter Lagen und Silber über 50 Meter Schmetterling. Daniel Fix in der AK35 gelangen drei Siege über 50 Meter Freistil, Schmetterling und 100 Meter Lagen. Die 4x50 Meter Lagenstaffel holte noch Bronze mit Katja Fieger, Nina Bruckdorfer, Olaf Elsner und Oliver Frohn.

Themen folgen