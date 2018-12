vor 36 Min.

Es fehlt die Kontinuität Lokalsport

Bobingen muss beim 21:23 gegen Lauingen erneut eine Niederlage hinnehmen

Die Handballer des TSV Bobingen mussten erneut eine Niederlage einstecken: Mit 21:23 verloren sie gegen den Aufsteiger Lauingen/Wittislingen. Kontinuität ist das, was den Bobingern aktuell fehlt. Wieder wechselten im Spiel gute und schlechte Phasen, sodass sie sich am Ende wieder knapp geschlagen geben mussten.

Bobingens Trainer startet mit einer sehr jungen Aufstellung in die Partie. Der 17-jährige Benedikt Arlt stand das erste Mal von Anfang an auf dem Parkett. Das Team legte gut los und konnte klare Akzente setzen. Die Abwehr stand anfangs kompakt und das Tempospiel lief sehr flüssig. Schnell lag man 7:4 vorne, doch Lauingen konterte clever und glich zum 9:9 aus. Wieso Bobingen es dann elf Minuten lang nicht schaffte, ein Tor zu machen, bleibt ein Rätsel. Torhüter Gebauer konnte einige Bälle entschärfen, aber trotzdem ging der TSV mit einem 9:12-Rückstand in die Halbzeit.

Die Bobinger kamen mit neuem Mut aus der Pause und sorgten mit hohem Tempo und guten Aktionen für ein spannendes Spiel. Doch die Abwehr hatte immer wieder Schwierigkeiten. Dem TSV gelang es, immer wieder gleichzuziehen, doch kleine Fehler sorgten dafür, dass er nicht in Führung ging. So zogen die Gäste wieder weg, und auch das letzte Aufbäumen der Bobinger in der Schlussphase hatte keinen Erfolgmehr.

„Wir haben heute verdient verloren und müssen einfach kontinuierlicher spielen. In dieser Saison reicht es nicht, nur eine Halbzeit gut zu spielen, das wird dann schnell bestraft. Und so war das heute. Jetzt müssen wir uns in der Vorbereitung auf die Rückrunde ziemlich hart reinhängen, um im zweiten Abschnitt der Saison eine bessere Leistung zu bringen“, so der enttäuschte Trainer Mario Stadlmair.

Bobingen startet am 26. Januar mit einem Auswärtsspiel in Ichenhausen in die Rückrunde.

TSV Bobingen Gebauer, Lenz (Tor); Pillmayr (6/2), Stadlmair (3/2), Vogt (3), Muliyanto (3), Kraus (2), Arlt (2), Huber (1), Pfeffer (1), Obele, Hafner, Wurst, Riedlinger. (SZ)

Themen Folgen