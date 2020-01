vor 25 Min.

Es hat nicht ganz gereicht

Königsbrunn verspielt den Sprung in die Meisterrunde. Nach der Niederlage gegen Dorfen geht es in die Abstiegsrunde. Wie es nun für die Brunnenstädter weitergeht

Königsbrunn Nach sechs Siegen in Folge verliert der EHC Königsbrunn mit 5:7 gegen die „Eispiraten“ des ESC Dorfen. Nach verschlafenen 30 Minuten verschenken die Brunnenstädter wichtige drei Punkte gegen die cleveren Gäste aus Oberbayern.

Dorfens Top-Stürmer Luká Miculka gab gleich in der vierten Spielminute seine Visitenkarte ab und netzte zum 0:1 ein. Nur drei Minuten später musste Torfrau Jennifer Harß erneut hinter sich greifen, Dorfen erhöhte auf 0:2. In der neunten Minute kassierte der EHC in Unterzahl nach einem Puckverlust während eines Konters das 0:3. Tim Bullnheimer brachte dann aber in der zwölften Spielminute mit seinem Treffer zum 1:3 das heimische Publikum zum Jubeln. Doch der EHC blieb weit hinter den Erwartungen zurück, die Mannschaft stand zu weit vom Gegner und ließ den notwendigen Biss vermissen. Königsbrunn hatte lange Zeit doppelte Überzahl, verpasste es aber, weitere Treffer zu erzielen.

Auch im zweiten Spielabschnitt war Dorfen wacher als Königsbrunn und vergrößerte den Vorsprung mit einem schnellen Doppelschlag auf 1:5. EHC-Coach Dietrich wechselte nun Jennifer Harß aus und gab dafür Nico Hetzel Gelegenheit, sich im Tor der Brunnenstädter zu beweisen. Königsbrunn fand nur langsam in die Partie und hatte kurioserweise in Unterzahl mehr Torchancen als in Gleichzahl. Doch in der 34. Spielminute schnappte sich Daniel Rau den Puck von Luká Miculka und leitete den Angriff zum 2:5 durch Anton Zimmer ein – nun ging es Schlag auf Schlag. Vier Minuten später netzte Miculka zum 2:6 ein, eine weitere Minute später verkürzte Julian Becher für den EHC in Überzahl zum 3:6, und wiederum eine Minute später trafen auch noch die Gäste zum 3:7 Drittelendstand.

Im letzten Spielabschnitt war der EHC endgültig im Spiel angekommen und sorgte für ordentlich Druck, Dorfen beschränkte sich nun immer mehr auf gefährliche Konter. In der 48. Spielminute traf Jakub Srámek in Überzahl zum 4:7, vier Minuten später verkürzte dann Tim Bullnheimer ebenfalls in Überzahl zum 5:7. Königsbrunn erarbeitete sich nun Chancen im Minutentakt, scheiterte dann aber im Abschluss. Kurz vor Spielende setzte Coach Dietrich alles auf eine Karte und nahm Goalie Hetzel zugunsten eines weiteren Stürmers vom Eis. Bis Spielende fielen aber keine weiteren Treffer – Königsbrunn verliert am Ende verdient mit 5:7 gegen die Eispiraten.

EHC-Coach Waldemar Dietrich nennt Ursachen für die Niederlage: „Wir haben ganz schlecht angefangen, die Mannschaft dachte wohl, nach sechs Siegen wäre das Spiel wohl ein Selbstläufer. Dorfen hat große Qualität im Abschluss, die haben aus fünf Torschüssen drei Treffer gemacht. Im zweiten Drittel haben wir gleich zwei weitere Treffer kassiert, da stand es schon fünf zu eins. Wir sind aber gut zurückgekommen, haben aber zu viele Chancen liegengelassen. Der Dorfener Goalie hat aber auch eine sehr starke Leistung abgeliefert. Im letzten Drittel waren wir überragend, aber da wurde es auch schwer, den großen Rückstand aufzuholen. Wir haben aber Moral bewiesen und müssen künftig von Anfang an unsere Leistung abrufen.“

Durch die Niederlage am Freitag war auch die minimale Chance auf die Meisterrunde dahin. So ging es am Sonntag gegen Passau nur noch um die „goldene Ananas“.

Königsbrunn startete von Beginn an aggressiv in die Partie und scheute keinen Zweikampf. Mit viel Zug zum gegnerischen Tor erarbeitete sich der EHC zahlreiche Möglichkeiten, verpasste es aber, zu treffen. Passau blieb aber zu jedem Zeitpunkt gefährlich und suchte früh den Abschluss. Königsbrunn verteidigte zunächst clever und überstand schadlos zwei Unterzahlsituationen. Den ersten Treffer markierte dann der EHC, als sich Maxi Hermann hinter dem gegnerischen Tor durchsetzen konnte und den entscheidenden Pass zu Nico Baur spielte. Dieser netzte drei Minuten vor der Pause zum 1:0 ein, was auch den Drittelendstand bedeutete.

Auch im zweiten Spielabschnitt gab sich der EHC keine Blöße, in der 22 Spielminute traf Anton Zimmer in Überzahl zum 2:0. Fünf Minuten später machte dann die erste Reihe der Königsbrunner mächtig Druck und schnürte die Gäste ein – Lohn dafür war der Treffer zum 3:0 durch den starken Maxi Hermann. In der 29. Spielminute waren die Brunnenstädter erneut in Überzahl erfolgreich, Jakub Srámeks Schlagschuss zum 4:0 ließ dem Passauer Keeper keine Chance. Die Gäste reagierten mit einem wütenden Angriff und verkürzten nur eine Minute später auf 4:1. Doch nur zwei Minuten später fand der EHC die richtige Antwort dafür, Daniel Raus brachialer Schlagschuss fand seinen Weg ins gegnerische Tor und brachte die Brunnenstädter mit 5:1 in Front. Kurz vor der letzten Pause konnten aber die Gäste nochmals nachlegen und das 5:2 erzielen.

Im letzten Spielabschnitt brachte der EHC Passau fast wieder ins Spiel, als ein verirrter Pass vor dem eigenen Tor den Weg zum Gegner fand. Petr Sulcik bedankte sich für das Geschenk und schoss zum 5:3 ein. Der EHC blieb aber konzentriert und sorgte nur zwei Minuten später mit dem Treffer von Dominic Auger für den alten Abstand. Größtes Manko an diesem Abend war aber die fehlende Chancenverwertung. Die Brunnenstädter hatten zahlreiche hochkarätige Möglichkeiten, die ungenutzt blieben. Auch ein Penalty in der 50. Spielminute konnte nicht verwertet werden. Kurz vor Spielende machten es die Gäste besser und trafen ein letztes Mal, die Partie war zu diesem Zeitpunkt aber schon längst gelaufen. Dank einer disziplinierten und kämpferisch starken Mannschaftsleistung siegt der EHC mit 6:4.

Für den EHC geht es nun ab Freitag in der Abstiegsrunde weiter. Königsbrunns Trainer Waldemar Detter stellt dazu klar: „Da wird es sicher keine Spiele mit Freundschaftsspiel-Charakter geben. Da ist dann auch wichtig, dass uns das Publikum mit unterstützt.“

Gegner der Brunnenstädter sind die Teams der Plätze sieben bis 13 der Bayernliga. Gespielt wird in einer Einfachrunde Jeder gegen Jeden, die am 1. März zu Ende ist. Die ersten beiden dieser Runde haben den Klassenerhalt sicher und können in einer Pre-Play-Off sogar noch an der Aufstiegsrunde teilnehmen. Die weiteren Teams spielen den Absteiger in die Landesliga aus. Beide Runden starten am 6. März.

