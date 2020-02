06:18 Uhr

Es läuft nicht nach Wunsch

Die Schwabmünchner Teams bleiben hinter den Erwartungen zurück

Schwabmünchen In den beiden ersten Mannschaften der Schwabmünchner Volleyballer läuft die Saison alles andere als geplant.

Das erste Männerteam wollte ursprünglich in der Bezirksliga oben mitspielen und hatte einen Platz im oberen Tabellendrittel angepeilt. Nach einem verheißungsvollen Auftakt mit zwei Siegen wartete die Truppe von Coach Roland Schlier lange auf einen weiteren Erfolg. Verletzungen und berufsbedingte Ausfälle machten Training und Spieltage bei der eh knapp bemessenen Personaldecke schwierig. Hinzu kommt, dass das Satellites-Team um Kapitän Stefan Ritschel sein Können immer nur phasenweise aufzeigen konnte.

Einen Dreier hat das Team von der Singold beim nach Donauwörth verlegten Heimspieltag eingefahren: Pfuhl wurde mit 3:0 besiegt. Gegen Donauwörth gab es eine 1:3-Niederlage. Am kommenden Samstag geht es zum Tabellenletzten nach Nördlingen, wo es den nächsten Dreipunkte-Sieg geben sollte. Zweiter Tagesgegner ist Friedberg, der in dieser Saison eine Wundertüte darstellt. Je nach Mannschaftsaufstellung sind für die Schwabmünchner durchaus Punkte drin, auch wenn die eigene Personaldecke weiterhin dünn bleibt, nachdem sich auch noch Universaljoker Peter Braun am Handgelenk verletzt hat. Mit Jugendspieler Johannes Kapfer, Oldie Christoph Mayr sowie Alex Würl, Diagonalangreifer der zweiten Mannschaft, sollte jedoch auch auf Schwabmünchner Seite eine schlagkräftige Truppe auf dem Parkett stehen.

Auch bei den Frauen läuft es nicht perfekt

Auch in der ersten Frauenmannschaft läuft es nicht perfekt. Nach gutem Start mit drei Siegen aus vier Spielen ging das Team an den letzten Spieltagen leer aus und rangiert nun auf Rang acht der Bezirksliga. Der Klassenerhalt sollte dennoch kein Problem sein, dafür müssten in den nächsten Partien aber wieder Punkte her. Ein erstes positives Zeichen gab es zuletzt beim Heimspieltag gegen Marktoffingen und die DJK Augsburg Hochzoll, immerhin Tabellendritter.

Das erste Spiel gegen FSV Marktoffingen haben die Volleyball-Mädels von der Singold nach hart umkämpften Sätzen mühevoll mit 3:2 gewonnen. Nach Abgabe des ersten Durchgangs holten sich die TSV- Damen den nächsten Satz. Voller Motivation und Teamgeist gingen sie in den dritten Satz und verloren diesen knapp 26:28. Nach dem erneuten Seitenwechsel retteten sich die Mädels mit 25:15 in den Tiebreak, den sie mit 15:7 souverän gewannen.

Gegner im zweiten Spiel war die DJK Augsburg-Hochzoll II. Mit starkem Auftakt holten die TSV-Mädels den ersten Satz mit 25:20. In den nächsten beiden Sätzen spürten die Schwabmünchnerinnen das lange Match zuvor, weshalb diese Durchgänge abgegeben wurden. Trotz dieses kleinen Einbruchs fanden die Mädels wieder ins Spiel und entschieden den nächsten Satz mit 28:26 für sich und erkämpften sich wieder den Tiebreak. Dieser war an Spannung nicht mehr zu überbieten, dank der Unterstützung der Fans und dem individuellen Einsatz jeder Spielerin bis zum letzten Ball konnte auch dieses Fünfsatzmatch gewonnen werden. Durch die vier eingefahrenen Punkte rangiert das erste Damenteam damit auf Rang fünf der Bezirksliga.

Dem Wiederaufstieg der zweiten Männermannschaft in die Bezirksklasse steht dagegen kaum noch was im Weg. Mit 28 von 30 möglichen Punkten hat das Team von Coach Peter Braun nahezu die maximale Ausbeute eingefahren und bereits vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Bobingen II. Den konnte man beim letzten Spieltag souverän mit 3:1 besiegen. Zudem gab es einen 3:0-Sieg gegen Haunstetten.

Die Satellites-Youngsters der dritten Mannschaft hatten bei ihrem letzten Spieltag Grund zum Feiern. Zwar ging das erste Spiel gegen Aufstiegsaspirant Mering I mit 0:3 verloren, gegen Merings zweites Team drehten die Youngsters dann aber richtig auf. Nach einem souveränen Sieg im ersten Satz (25:15) wurde es ihnen im zweiten Satz etwas schwerer gemacht, dennoch entschieden sie auch diesen mit 25:21 für sich. In Durchgang drei fightete Mering II dann noch mal um jeden Punkt, Schwabmünchen III hielt aber stets dagegen und konnte auch Satz drei mit 27:25 gewinnen. Damit war der erste Sieg der Saison auf dem Konto.

Ums Sammeln von Erfahrungen geht es für die Jugendmannschaft des TSV. In Mauerstetten stand kürzlich für die U14 ein Turnier an, bei dem sie außer Konkurrenz an den Start gingen, nachdem der Kader mit U16-Spielern ergänzt wurde. Bei drei Spielen gab es einen Sieg, wodurch das Team auf Rang drei landete. (SZ)

