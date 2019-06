vor 22 Min.

Es soll schnell wieder nach oben gehen

Nach drei Auswärtsspielen zum Auftakt treten die Königsbrunn Ants am Sonntag zum ersten Heimspiel der Saison an. Zu Gast sind die Nachbarn von Augsburg Storm.

Die Königsbrunn Ants bestreiten endlich ihr erstes Heimspiel

Nach drei Auswärtsspielen in Serie bestreiten die American Footballer des AFV Königsbrunn Ants am Sonntag, 9. Juni, endlich ihr erstes Heimspiel in der Landesliga-Saison 2019. Zu Gast ist im Königsbrunner Hans-Wenniger-Stadion der Lokalrivale Augsburg Storm. Kick-off ist um 15 Uhr.

Nach einer sportlich enttäuschenden Spielzeit 2018 und dem Abstieg aus der Bayernliga wollen die Ants heuer in der Südgruppe der dreigleisigen Landesliga die Fans nicht nur mit guter Leistung, sondern auch mit Erfolgen wieder versöhnen. Nachdem vergangenes Jahr die neue Führungsriege um Vorstand Peter Neuner den Verein wieder in ruhigeres Fahrwasser geführt hatte, steht heuer die sportliche Weiterentwicklung im Mittelpunkt der Königsbrunner.

Dabei haben bereits die ersten drei Punktspiele angedeutet, dass mit den Ants wieder zu rechnen ist. Zwar mussten die ersatzgeschwächten Brunnenstädter zum Saisonauftakt in Bad Tölz eine 0:23-Niederlage einstecken, doch bei den beiden anderen Auswärtsspielen zeigten die Ants ihr Können. Bei den Augsburg Storm überzeugten sie mit einem 51:3-Erfolg ebenso wie beim klaren 32:14 bei der 2. Mannschaft der Allgäu Comets.

Gegen Augsburg Storm wollen die Ants nun ihre Erfolgsserie auch vor den heimischen Fans fortsetzen. Dem Cheftrainer Torsten Kalb ist es gelungen, eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Neben vielversprechenden Talenten aus der erfolgreichen Nachwuchsarbeit der Ants bilden einige ehemalige Leistungsträger, die zurückgekehrt sind, den Kern des neuen Teams. Cheftrainer Kalb, der schon vor Jahren einmal die Ants als Trainer betreute, wird assistiert von erfahrenen Cracks wie Ruslan Stoll, Andreas Ernst, Fabian Vulic und Alfons Schuster.

Im diesjährigen Kader stecken 15 Jahre Ants Football: Von Quarterback Ruslan Stoll (Meister 2004) bis Lukas Weiß (Jugendspieler und 2019 erstmals in der ersten Mannschaft) sind quasi alle Generationen der vergangenen Jahre vertreten. Stellvertretend stehen für den Mix auch Vincent Lutz, Andre Kelz, Tobias Titze, Stefan Mayer (Bayerischer Jugendmeister 2005 und Meister 2015), Johannes Götz (Junior 2007 und Meister 2015), Markus Ramp (Junior 2009) und Jonas Haas (Junior 2012); dazu kommen Spieler der neuen Generation wie Philipp Heichele.

Neben den Ants gehören weitere vier Mannschaften der Landesliga-Gruppe Süd an: Augsburg Storm, die 2. Mannschaft der Allgäu Comets, die Bad Tölz Capricorns sowie die Rosenheim Rebels.

Die Tabellenersten der drei Landesliga-Gruppen sowie der beste Zweitplazierte spielen nach Ende der regulären Saison die beiden Aufsteiger in die Bayernliga aus. Dazu wollen am Ende auch die Ants gehören, denn man möchte schnellstmöglich zurück in die Bayernliga – und längerfristig auch wieder in die Regionalliga. (SZ)

Juni, 15 Uhr: Königsbrunn ANTS gegen Augsburg Storm, Hans-Wenninger-Stadion Königsbrunn

Themen Folgen