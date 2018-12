vor 44 Min.

Fabio Carciola schmeißt hin, Sven Rampf übernimmt Lokalsport

Fabio Carciola trat als Trainer des EHC Königsbrunn zurück. Sven Rampf stand schon bei der 2:5-Niederlage gegen Miesbach an der Bande.

Von Horst Plate und Norbert Staub

Königsbrunn In diversen Internetforen wurde schon spekuliert – jetzt ist es offiziell: Fabio Carciola ist nicht mehr Trainer des Eishockey-Bayernligisten EHC Königsbrunn. Der Verein gab bekannt, dass er dem Rücktrittswunsch von Spielertrainer Fabio Carciola entsprochen hat. Kurzfristig konnte der letztjährige Aufstiegstrainer Sven Rampf verpflichtet werden, vor dem Spiel gegen Miesbach wurde er der Mannschaft vorgestellt. Carcioloa hielt sich auf Nachfrage unserer Zeitung bedeckt: „Ich möchte mich dazu nicht weiter äußern. Es hat nichts mit dem Team zu tun. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.“

Bei der 2:5-Niederlage gegen Miesbach gab der neue Trainer im Tor Jennifer Harß sein Vertrauen, dafür musste Goalie Donatas Zukovas von der Tribüne aus das Spiel ansehen. Die Wahl der Kontingentspieler fiel somit auf Hayden Trupp und Luká Hruzík.

Königsbrunn startete nervös in die Begegnung und ließ den Gästen von Anfang an zu viel Raum. Miesbach bissiger, aggressiver im Zweikampf und zeigte mehr Zug zum Tor als der EHC. Dazu leisteten sich die Brunnenstädter viele Fehlpässe und Stockfehler, so dass es gleich in der ersten Spielminute 1:0 für die Gäste stand. Königsbrunn kam kaum vor das gegnerische Tor, Miesbach störte früh und clever jegliche Bemühungen auf einen Abschluss. In der neunten Spielminute fiel dann leistungsgerecht das 2:0 für die Gäste. Nach 15 Minuten musste Torfrau Jennifer Harß sogar ein drittes Mal nach hinten greifen, erneut wurden ihre Vorderleute ausgespielt. An den Treffern hatte sie jedoch keinerlei Schuld. Das heimische Publikum befürchtete schon ein Debakel, als sich der EHC nur zwei Minuten später in Überzahl einen Konter einfing. Doch diesen konnte Harß mit einem Klassesave entschärfen. Langsam, aber sicher kam Königsbrunn doch noch in die Gänge und zeigte sich verbessert. Nach einem schönen Angriff der ersten Reihe konnte der EHC vor der Pause durch Patrick Zimmermann noch auf 1:3 verkürzen.

Auch nach Wiederanpfiff blieb der EHC im Spiel und erarbeitete sich einige Möglichkeiten, doch beide Mannschaften kassierten mehrere Strafzeiten, teilweise spielten die Kontrahenten in doppelter Überzahl. Doch weder der EHC, noch Miesbach konnten daraus Kapital schlagen, so dass es torlos in die letzte Pause ging.

EHC Königsbrunn sendet Lebenszeichen

Im letzten Spielabschnitt hätte der EHC noch reichlich Zeit gehabt, die Partie zu drehen. Doch Aleksander Polaczek musste nach einem Foul gleich unter die Dusche und gönnte den Gästen fünf Minuten Überzahlspiel. Nach einem weiteren Foul von Ralf Rinke nutzten die Gäste die daraus resultierende doppelte Überzahl und trafen zum 4:1. Doch es war noch Leben im EHC, und während die fünfminütigen Strafe noch lief, konnte Königsbrunn einen schnellen Konter fahren, den Patrick Zimmermann zum 2:4 abschloss. Der EHC kassierte noch weitere Strafen, hatte aber kurz vor Spielende noch die Möglichkeit, in Überzahl Goalie Harß zugunsten eines sechsten Feldspielers auf die Bank zu setzen. Fast wäre die Strategie aufgegangen, viele Zuschauer sahen den Puck schon im Tor der Miesbacher zappeln. Stattdessen gewannen die Gäste das nächste Bully und trafen direkt ins leere Tor der Königsbrunner, so dass die Partie 2:5 für den TEV endete.

Miesbach gewann verdient aufgrund des ersten Drittels, Königsbrunn hat aber gezeigt, dass noch Leben in der Mannschaft steckt und die Spieler bis zum Schluss an einen Sieg glaubten. Matchwinner bei Miesbach war Neuzugang Filip Kokoka, der an allen fünf Treffern beteiligt war und einen sensationellen Einstand feiern konnte.

Königsbrunns neuer Coach Sven Rampf sagte zu den Ursachen für die Niederlage: „Es war für mich natürlich kein Einstand nach Maß. Die Mannschaft war durch die ganze Situation mit dem Traineraus einfach verunsichert und hat am Anfang noch gar nicht ins Spiel gefunden. Miesbach hat das ganz clever gemacht und mit den ersten Toren das Spiel gewonnen. Danach war es aber ok, meine Jungs haben alle gekämpft. Der Kopf war bei einigen nicht frei, da will ich aber keinem einen Vorwurf machen.“

Trotz des Punkteverlusts hsltren sich die Folgen für den EHC Königsbrunn in Grenzen. Die Brunnenstädter rutschen zwar auf den achten Tabellenplatz ab, der für die Aufstiegsrunde ausreichend wäre. Doch auch der Tabellenneunte Passau patzte an diesem Spieltag und kassierte eine bittere Heimniederlage gegen Schongau. Königsbrunn würde dank vier Punkten Abstand auf die Konkurrenz ein Sieg aus den verbleibenden zwei Partien genügen, um weiter aus eigener Kraft die Verzahnungsrunde mit der Oberliga zu erreichen.

Tore 0:1 Slavicek (Kokoka) (1.), 0:2 Slavicek (Kokoka, Gaschke) (9.), 0:3 Gaschke (Kokoka, Lidl) (15.), 1:3 Zimmermann (Trupp) (19.), 1:4 Slavicek (Kokoka, Fissekis) (50.), 2:4 Zimmermann (Fettinger) (52.), 2:5 Kokoka (Slavicek) (59.)

Strafminuten EHC Königsbrunn 23+30 TEV Miesbach 20

Zuschauer 398

Themen Folgen