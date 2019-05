00:01 Uhr

Fast nur noch von statistischer Bedeutung

Beim letzten Spieltag der A-Klasse fehlt das Spannungsmoment. Dennoch fallen viele, zum Teil wichtige Tore

Von Manfred Stahl

Praktisch nur noch statistische Bedeutung hatte der gestrige letzte Spieltag der A-Klasse Augsburg Süd der Fußballer, denn alle Entscheidungen waren schon vor dem Saisonfinale gefallen. Dadurch fehlte etwas das Spannungsmoment. Die Zuschauer, die zu den sechs noch ausstehenden Partien kamen, sahen aber immerhin noch einmal viele Tore, denn die Torhüter mussten den Ball nicht weniger als 29 Mal aus dem Netz holen.

Die meisten Treffer fielen in Fischach. Hier zeigte sich der Meister TSV Fischach noch einmal von seiner besten Seite und verabschiedete sich mit einem 5:2-Erfolg gegen den SSV Bobingen aus der A-Klasse in Richtung Kreisklasse. Die Fischacher Tore bei diesem klaren Erfolg erzielten Markus Bröll (2), Florian Gattinger (2) und Dominik Bröll. Dominik Brölls Treffer zum 5:2 war durchaus noch von Bedeutung, denn es war sein 30. Saisontreffer, mit der er sich den inoffiziellen Titel des Torschützenkönigs sicherte.

Auf Platz zwei der Torschützenliste landete der Reinhartshauser Dennis Biber, der beim 2:2 seines Teams beim SV Türkgücü Königsbrunn II beide Treffer erzielte und laut BFV-Statistik auf 29 Saisontore kommt.

Noch nicht zu Ende ist die Saison für den Vizemeister TSV Walkertshofen, der gestern in Klosterlechfeld mit 4:1 gewann. Er hat sich für die Aufstiegsrelegation qualifiziert und trifft hier am kommenden Freitag, 31. Mai, ab 18.30 Uhr in Kriegshaber auf den VfL Westendorf. Das Team aus dem Norden des Landkreises Augsburg ist Vizemeister der A-Klasse Nordwest geworden. Anders als die Walkertshofer, die sich in Klosterlechfeld schon für das Relegationsduell warmschossen, verpatzte Westendorf die Generalprobe und unterlag der Reserve des TSV Zusmarshausen mit 1:3 Toren.

Geschenkt wurde den Walkertshofern in Klosterlechfeld nichts, denn die Hausherren hielten die Partie lange Zeit offen. Nach einer guten Stunde sorgten Jan Scherer (62.) und Jürgen Demmel (64.) mit einem Doppelschlag für eine 2:0-Führung der Gäste aus den Stauden. Nach dem 1:2 durch Florian Nerlinger (74.) wurde es noch einmal spannend, ehe Jürgen Demmel (86.) und Dominik Bersch (90.) mit den Treffern zum 3:1 und 4:1 für klare Verhältnisse sorgten.

Zum Abschluss gab es auch noch ein paar Derbys. Dabei feierten die beiden Bobinger Vereine noch zwei Siege. Der TSV Bobingen II besiegte den Nachbarn Straßberg mit 3:2, während der Türk SV Bobingen beim TSV Königsbrunn II mit 4:0 die Oberhand behielt. Remis endete das Nachbarschaftsduell SpVgg Langerringen II – SV Hurlach.

