Fischach auch im neuen Jahr unbezwingbar

In der Schlussphase des Spitzenspiels zwischen Hurlach und Fischach ging es vor den Toren heiß her.

A-Klasse Der Spitzenreiter gibt sich auch in Hurlach keine Blöße

Von Christian Kruppe und Hieronymus Schneider

Landkreis Ohne große Überraschungen verlief der erste Spieltag der Fußball-A-Klasse in diesem Jahr.

Schon am Freitag feierte die Reserve der SpVgg Langerringen einen 3:0-Erfolg bei der zweiten Mannschaft des FSV Wehringen. Dass Wehringen trotz nur sieben Punkten weiter die Chance auf den Ligaverbleib hat, liegt am Absteiger Türk SV Bobingen, der nur zwei Punkte vor dem FSV liegt. Gestern gab es eine 0:1-Heimniederlage im Derby gegen die Reserve des TSV Bobingen.

Dran am Spitzenreiter Fischach bleibt Aufsteiger Türkgücü Königsbrunn II, die Kauferings Reserve mit 3:1 besiegen konnten – wobei der Fischacher Vorsprung weiterhin komfortable sieben Punkte beträgt. Nah an der Spitze bleibt auch Walkertshofen nach dem 3:1 gegen Königsbrunn.

Der SSV Bobingen konnte gegen Klosterlechfeld einen deutlichen 4:1-Sieg feiern und den Lechfeldern in der Tabelle enger auf den Pelz rücken.

Das Spitzenspiel zwischen dem SV Hurlach und dem TSV Fischach plätscherte lange Zeit so dahin. Der Tabellenführer konnte ohne die beiden Bröll-Brüder und weitere Stammspieler nicht die gewohnte Spielstärke zeigen. Es reichte aber zum Führungstreffer nach der Pause durch einen satten Schuss von Maximilian Fischer. Dann drehten auch die Hurlacher vehement auf und drängten stark auf den Ausgleich. Die Schlussphase war von Hektik und vielen Fouls geprägt. Die Gelben Karten häuften sich auf beiden Seiten. Nach einem Stürmerfoul des Hurlachers Dominik Fiedler musste Fischachs Abwehrspieler Jonas Micheler nach minutenlanger Unterbrechung vom Platz getragen werden. In der 88. Minute traf Daniel Böckle mit einem Flachschuss zum verdienten Ausgleich. Doch postwendend schlug Dominik Schubert nach einem schnellen Angriff zurück und erzielte das 2:1 in der 90. Minute. Am Ende der Nachspielzeit überwand Dominik Fiedler Fischachs Torwart Markus Batzer mit einem satten Schuss ins Kreuzeck zum abermaligen 2:2-Ausgleich.

