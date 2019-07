00:04 Uhr

Fleißige Bobinger reisen nach Kaufering

Zum Auftakt geht es für den TSV Bobingen gegen starke Kauferinger um drei Punkte

Während der Vorbereitung war sich Trainer Marco Di Santo nicht ganz sicher, wohin die Reise des TSV Bobingen in der auf die neue Fußball-Bezirksligasaison gehen wird. Der Umbruch im Kader war bemerkenswert.

Sechs Abgängen stehen acht Neue gegenüber, wobei mit Johannes Fuhrmann, Florian Gebert und Vincent Thümmler gleich drei Spieler aus der eigenen A-Jugend zumindest den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft geschafft haben.

Kürzlich kam noch Berkay Akgün hinzu, der vom TSV Schwabmünchen verpflichtet wurde und bereits ein wenig Bayernliga-Luft geschnuppert hat. Di Santo ist zwar positiv gestimmt: „Wir sind mit der Vorbereitung sehr zufrieden, da der Trainingsfleiß der Spieler außerordentlich gut war.“

Trotzdem hält er den Ball flach: „Wir haben durch unsere Abgänge enorme Qualität verloren und den Kader überwiegend mit jungen Spielern aus unserer Jugend oder aus unteren Klassen erneuert. Dieser Prozess braucht natürlich ein wenig Zeit, macht aber aufgrund des angesprochenen Eifers der Spieler auch viel Spaß.“

Auch beim ersten Gegner Kaufering gab es neues Personal. Mit Thomas Hasche und Florian Bucher sowie Lukas Schamberger, Alexander Schestak und Florian Borowski stehen immerhin fünf Neue im Kader. Dazu dürften wieder einige junge Spieler aus der eigenen Jugend stoßen. Mit dem Flügelflitzer Sören Göbel haben die Gastgeber aber auch einen Spieler verloren, der in der Vorsaison für immerhin 14 Scorerpunkte verantwortlich zeichnete. Beide Teams gehörten in der Vorsaison mit den Platzierungen fünf und sieben zum gesicherten Mittelfeld.

Das durfte durchaus als Überraschung gewertet werden. Ob es Überraschungen auch am Wochenende geben wird, bleibt zumindest bis zum Anpfiff am Samstag um 14 Uhr in Kaufering offen:

„Der Auftakt verkommt ein wenig zur Wundertüte, da bei uns noch nicht alle Abläufe so greifen wie erwünscht“, erklärt Di Santo und zeigt Respekt vor dem Gegner: „Kaufering stellt natürlich gleich eine Hausnummer dar. Ich bin davon überzeugt, dass sie ihren Aufwärtstrend der letzten Jahre fortsetzen und im Vorderfeld der Tabelle landen werden.“

Verzichten müssen die Bobinger bei der ersten Auswärtsfahrt auf Simon Stiegelmaier, Donovan Anwander und Fabian Stadlmair. (SZ)

