Fleißige Titelsammler

Schwabmünchner bei der Schwäbischen Meisterschaft ganz vorne mit dabei

Am vergangenen Wochenende ging es für die Leichtathleten des Bezirks Schwaben um die Meistertitel in sämtlichen Altersklassen. In Friedberg wurde am Samstag und Sonntag gesprintet, gelaufen, geworfen, gestoßen und gesprungen. Und wieder einmal waren die Athleten des TSV Schwabmünchen mit vorne dabei.

Insgesamt holten die Menkinger zwölf schwäbische Meistertitel und weitere 20 Platzierungen auf dem Treppchen. Zudem fielen zwei Vereinsrekorde. Bemerkenswert waren vor allem die drei Staffel-Quartetts, die allesamt den Titel einheimsten. Die Männer siegten in guten 44,57 Sekunden in der Besetzung Markus Preißinger, Matthias Eisenbarth, Sebastian Randelzofer und Abdul Tarawally.

Matthias Eisenbarth konnte zudem im Weitsprung den Meistertitel holen. Seine 6,68 Meter lassen auf eine gute Saison hoffen. Vielleicht knackt er ja die magische Siebenmetermarke. Abdul Tarawally kommt über 100 Meter auch langsam wieder in Form. 11,23 Sekunden reichten für Bronze.

Und die Damen standen den Herren in nichts nach. In der Besetzung Anna Kutter, Julia Stuhler, Katharina Saule und Iris Blumenhofer gewannen auch sie die 4x100 Meter- Staffel in starken 49,91 Sekunden. In den Einzeldisziplinen konnte Julia Stuhler die 200 Meter gewinnen (25,82 Sek.) und auch der 100-Meter-Hürdenlauf ging mit hervorragenden 15,72 Sekunden an die Menkingerin. Staffel-Kollegin Anna Kutter wurde über die Hürden Dritte und entschied den Weitsprung mit 4,94 Metern für sich. Janina Greif machte mit 4,93 Metern den Schwabmünchner Doppelsieg perfekt. Über die 100 Meter konnte Katharina Saule zudem zur Vizemeisterschaft sprinten.

In der Altersklasse U20 kam das siegreiche 4x100-Meter-Quartett bei den Mädels ebenfalls von der Singold. Marina Labermeier, Fiona Schmid, Franziska Rost und Emilie Simnacher sprinteten 52,55 Sekunden und waren damit nicht zu schlagen.

Marina Labermeier war auch alleine erfolgreich. Im Diskuswurf übertraf sie wieder einmal die 30-Meter-Marke und wurde mit 30,48 Metern schwäbische Meisterin. Im Weitsprung und 100-Meter-Sprint gab es für sie zudem zweimal Bronze. Ebenfalls Dritte wurde Emilie Simnacher über 200 Meter bei der weiblichen Jugend U20.

Bei den U20-Jungs konnte Manuel Viehl über 1500 Meter zeigen, was in ihm steckt. Mit 4:22,72 Minuten musste er sich nur von einem Konkurrenten knapp geschlagen geben und wurde Vizemeister. Zwei dritte Plätze gab es außerdem für Jonas Beran im Weitsprung (6,06 Meter) und Speerwurf (44,51 Meter).

In der Altersklasse U16 war Daniel Labermeier (M14) im Hochsprung erfolgreich. Mit übersprungenen 1,63 Meter war er nicht zu schlagen und holte sich den Bezirkstitel. Der Vereinsrekord von Tobias Weihrather aus dem Jahr 2004 wird wohl nicht mehr allzu lange Bestand haben. Im Speerwurf gab es für das Allroundtalent zudem Silber (27,76 Meter), im Weitsprung mit 4,76 Meter Bronze.

Ein 30 Jahre alter Vereinsrekord fiel über 100 Meter der weiblichen Jugend W14. Leonie Spatz unterbot die bisherige Bestmarke von Angela Kühne (13,06 Sek.) aus der Saison 1989 und stürmte mit 12,97 Sekunden zu Titel und Vereinsbestmarke. Im Weitsprung gab es für Leonie Rang zwei.

Und auch die M12-Jungs waren wieder einmal erfolgreich. Bei ihren ersten Schwäbischen (bis 11 Jahre gibt es nur Kreismeisterschaften im Programm) legte das Quartett Simon Ritschel, Kilian Stuhler, Damian Ascherl und Alexander Schram ein bemerkenswertes Debüt hin. So konnte Simon Ritschel den 60 Meter Hürdenlauf mit guten 11,85 Sekunden ebenso gewinnen, wie den Speerwurf. Die 31,31 Meter bedeuteten zudem Vereinsrekord. Und in dieser Disziplin gab es sogar einen Menkinger Dreifacherfolg. Damian Ascherl wurde mit 29,63 Metern Zweiter, Alexander Schram Dritter. Damian Ascherl holte zudem im Hochsprung die Vizemeisterschaft mit übersprungenen 1,32 Meter. Bronze ging wiederum an Simon Ritschel, der sich im Kugelstoß zudem Silber holte, hinter Vereinskollege Kilian Stuhler, der mit 7,71 Metern schwäbischer Meister wurde.

